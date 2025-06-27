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他嗆散播私密影像！挨告改口「網路抓的」　指甲彩繪讓他定罪

▲桃園市蘇姓男子2020年3月間因缺錢花用，竟以女友自拍裸照要脅繳付1萬元，否則公布裸照讓大家知道，女友憤而報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄男子不滿女友提分手，竟傳私密影像給她還嗆聲要散播。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓男子因不滿女友小莉（化名）提分手，竟傳他趁兩人在摩鐵激戰時，用針孔偷拍的私密影像給小莉，還嗆聲要散播出去，小莉氣得報警，蔡男被抓後辯稱沒有偷拍，傳給小莉的照片是網路上的截圖，但小莉指證私密照片裡手指就是她的「指甲彩繪」，打臉蔡男說法，法官審理後，依無故攝錄他人性影像罪判蔡男徒刑7月、恐嚇危害安全罪判徒刑3月。

判決指出，蔡男和小莉原本是男女朋友，兩人在交往期間濃情蜜意，不料蔡男2023年12月30日竟趁和小莉到摩鐵激戰時，以針孔攝影機偷拍下兩人的私密影片。過了幾個月，兩人鬧分手，蔡男不爽，於是以LINE傳送性影像截圖給小莉，還嗆聲「要把性影像散布出去」，讓小莉擔心不已，但仍決定報警抓了蔡男。

偵訊時，蔡男否認犯行，辯稱沒有攝錄與小莉發生性行為的影像，他傳給小莉的性影像照片為網路上的截圖。

但小莉則證稱，她雖然沒有看到整段的影片，但根據蔡男傳給她看的相片，其中一張是摩鐵裡的擺設，另外一張手部特徵的相片，則是她的指甲彩繪，法官因此認定蔡男的確有偷錄小莉的私密影片，審理後依無故攝錄他人性影像罪判蔡男徒刑7月、恐嚇危害安全罪的部分，判徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

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