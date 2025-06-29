「警界彭于晏」帥警被控進飯店私會酒駕男女友　台南警介入調查

▲有「警界彭于晏」美譽的台南黃姓帥警，遭人爆料指控藉偵辦1起酒駕案，將涉案男嫌帶回派出所偵辦，卻趁下班後跑到飯店與犯嫌女友私會。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

有「警界彭于晏」美譽的台南黃姓帥警，遭人爆料指控藉偵辦酒駕案，將涉案男嫌帶回派出所偵辦，卻趁下班後跑到飯店與犯嫌女友私會，台南市警二分局指出，針對媒體報導員警違法犯紀案件，立即成立專案小組主動介入調查，秉持警紀警辦、毋枉毋縱，若有違法，將依法嚴懲絕不寬貸，以展現維護警譽之決心。

據了解，黃姓警員為警專37期畢業，從警4年以來，取締酒駕、毒品等刑案績效亮眼，是長官眼中勇於任事的好部屬；黃員外型帥氣，有「警界彭于晏」美譽，加上考上警大2技，未來有很大機會能更上層樓，更視為台南警界明日之星。

有人向媒體遭爆料，指高雄情侶到台南遊玩，6月22日凌晨2時騎車時，遭黃員取締酒駕，將2人帶回派出所，黃員利用偵辦酒駕的機會，得知情侶的住處地址及投宿飯店，再利用女子先回飯店休息的機會，黃員在偵辦酒駕男後，竟私下前往情侶投宿的飯店，找該名女子私會。酒駕男事後獲悉黃員跑去旅館與女友私會，不滿被綠，6月28日憤而向媒體爆料，指控黃員犯行，並提供私會錄音。

台南市警二分局副分局長江彥勳指出，針對媒體報導員警違法犯紀案件，本分局立即成立專案小組主動介入調查，秉持警紀警辦、毋枉毋縱，若有違法，將依法嚴懲絕不寬貸，以展現淨化團隊維護警譽之決心。

據了解，黃員表示係下班後在附近旅館門口巧遇涉嫌酒駕男的女友，否認酒駕男向媒體指控內容。本案疑點重重，惟攸關警紀有待進一步調查釐清真相。