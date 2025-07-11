懷疑同居女友另結新歡！醋男折疊刀猛刺她胸腹　血噴滿地慘死

▲越籍女移工遭男友砍殺身亡，房間滿地是血。（資料照／記者吳世龍翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山區2023年間發生一起情殺案，31歲的阮姓越籍移工懷疑同居的27歲的黎姓女友結交新歡，兩人酒後發生口角，阮男竟持折疊刀猛刺黎女左胸、右側腹部，黎女當場血流如注，送醫搶救不治。法院審理後，考量阮男自首及賠償被害人家屬等情狀，依殺人罪判處他徒刑10年6月。

這起兇殺案發生在2023年10月20日晚間9時許，警方接獲報案，指稱成功路上的民宅有人遭砍。警方獲報後立即前往現場，發現越籍的黎女身上多處刀傷，立即將人送醫搶救，但仍傷重不治。

▲涉嫌殺害女友的阮姓移工被帶回警局。（資料照／記者吳世龍翻攝）

警方調查，原來是黎女的阮姓男友飲酒後，雙方為了感情問題發生爭執，阮男持刀砍傷了女友，現場也起獲了犯案用的折疊刀，案發現場留了大片血跡，阮男的POLO衫也被鮮血染紅，場面相當驚悚。

而阮男行兇後也嚇呆了待在案發地，還請友人通報警、消將受傷的黎女送醫，並被依殺人罪起訴。

一審法院考量阮男自首符合減刑要件，並審酌他以賠償家屬18萬3千元（約5000萬越南盾），從輕量處有期徒刑10年6月，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

阮男不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回，全案仍可上訴。