抄佛經懺悔也沒用！台中男跨年夜3刀刺死女友　重判16年10月定讞

▲台中男子與女友口角後，竟持刀殺害對方。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台中男子劉意涵，2023年12月底的跨年夜因與女友爭吵，竟持水果刀朝女友的前胸、左胸刺入3刀，女友失血過多，送醫急救旋即宣告不治。一審將劉男重判有期徒刑16年10月。二審時劉男抄寫佛經向法官說自己懺悔請求減刑，法院不理會，仍重判16年10月。案件上訴第三審，最高法院1日駁回上訴，劉男判刑定讞，將發監執行。

判決指出，有恐嚇前科遭判刑4月定讞，執行到2022年11月才出獄的劉男，與李姓女友自2019年間開始交往，同居在劉男大里的租屋處。案發於2023年12月31日，當天晚間7點多，2人與李女的友人聚會時，一名友人當面對劉男說「你介入別人婚姻當小王有理囉」。劉男暴怒，取出木柄長刀，持長刀向對方說「要砍死你」、「今天一定要讓你死」，經李女阻擋，劉男轉而將怒氣發向李女。

而後回到屋內，劉男開始飲酒，與坐在床緣的李女發生口角。劉男竟抓起桌上的水果刀，朝李女的前胸及左側側胸壁刺入3刀，當場血流如注，李女痛苦的摀住傷口。剛好同住的邱姓友人起床上廁所，看到滿地都是鮮血，當場嚇醒，趕緊打電話叫救護車。李女送醫急救僅2小時，就因為右胸腔氣胸血胸、右肺扁塌和大量失血，宣告不治。劉男被逮捕，並依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後，將劉男重判有期徒刑16年10月。案件上訴第二審，高等法院台中分院審理時，劉男向法官說：「我已經後悔了，我有寫佛經迴向被害人，希望從輕量刑。」但二審法官認為，劉男雖然表達犯後悔悟的態度，但並無任何積極填補損害的作為，這樣的犯後態度也未獲得被害人家屬的諒解，所以認為他上訴無理由，因此駁回，維持16年10月的刑度。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

劉男犯案後抄佛經迴向，但這已經不是法院考量被告是否悔悟的依據。基隆陳姓男子2023年7月間因不滿前女友提分手，殺害前女友，二審時提出16本手抄佛經，遭法院當庭退貨，最後仍重判無期徒刑定讞。