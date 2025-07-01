　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抄佛經懺悔也沒用！台中男跨年夜3刀刺死女友　重判16年10月定讞

▲▼刀子,謀殺,兇殺,暴力。（圖／pixabay）

▲台中男子與女友口角後，竟持刀殺害對方。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台中男子劉意涵，2023年12月底的跨年夜因與女友爭吵，竟持水果刀朝女友的前胸、左胸刺入3刀，女友失血過多，送醫急救旋即宣告不治。一審將劉男重判有期徒刑16年10月。二審時劉男抄寫佛經向法官說自己懺悔請求減刑，法院不理會，仍重判16年10月。案件上訴第三審，最高法院1日駁回上訴，劉男判刑定讞，將發監執行。

判決指出，有恐嚇前科遭判刑4月定讞，執行到2022年11月才出獄的劉男，與李姓女友自2019年間開始交往，同居在劉男大里的租屋處。案發於2023年12月31日，當天晚間7點多，2人與李女的友人聚會時，一名友人當面對劉男說「你介入別人婚姻當小王有理囉」。劉男暴怒，取出木柄長刀，持長刀向對方說「要砍死你」、「今天一定要讓你死」，經李女阻擋，劉男轉而將怒氣發向李女。

而後回到屋內，劉男開始飲酒，與坐在床緣的李女發生口角。劉男竟抓起桌上的水果刀，朝李女的前胸及左側側胸壁刺入3刀，當場血流如注，李女痛苦的摀住傷口。剛好同住的邱姓友人起床上廁所，看到滿地都是鮮血，當場嚇醒，趕緊打電話叫救護車。李女送醫急救僅2小時，就因為右胸腔氣胸血胸、右肺扁塌和大量失血，宣告不治。劉男被逮捕，並依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後，將劉男重判有期徒刑16年10月。案件上訴第二審，高等法院台中分院審理時，劉男向法官說：「我已經後悔了，我有寫佛經迴向被害人，希望從輕量刑。」但二審法官認為，劉男雖然表達犯後悔悟的態度，但並無任何積極填補損害的作為，這樣的犯後態度也未獲得被害人家屬的諒解，所以認為他上訴無理由，因此駁回，維持16年10月的刑度。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

劉男犯案後抄佛經迴向，但這已經不是法院考量被告是否悔悟的依據。基隆陳姓男子2023年7月間因不滿前女友提分手，殺害前女友，二審時提出16本手抄佛經，遭法院當庭退貨，最後仍重判無期徒刑定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／彭振聲妻輕生亡　高雄警局長林炎田親赴現場勘驗
彭振聲妻輕生亡！兒赴派出所作筆錄：已經一滴淚都掉不出來
快訊／彭振聲紅著眼眶搭高鐵！急返高雄畫面曝
快訊／松山區驚現天坑！　警急拉封鎖線
全台最大百貨首亮相！　逾5000個停車位
彭振聲妻墜樓亡　黃國昌怒嗆檢方：逼死一條人命心裡沒感覺嗎？
曾說認罪「絕不會翻供」！彭振聲涉圖利百億　京華城案進度一次看
小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間公布　警報響就要配合
快訊／國民黨全台多個黨部遭搜索！數人被帶走
彭振聲妻身亡　徐巧芯嘆「我們的國家，什麼時候變成這樣？」
淫魔郵差逼多女當性奴　中華郵政：暫停外勤工作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彭振聲妻輕生亡！高雄市警局局長林炎田親赴現場勘驗

中壢凌晨大停電「又是松鼠害的」　慘被電成焦屍

彭振聲妻輕生亡！兒赴派出所作筆錄：已經一滴淚都掉不出來

通緝犯不會AI！幫改PDF檔「一搞5hrs」　警臨檢友搬衣櫃擋門

駕駛違停遭錄影情急抓住檢舉人　代價曝光罰更重

紅著眼眶搭高鐵！彭振聲急返高雄畫面曝　情緒回穩一心盼見愛妻

快訊／北市松山區驚現天坑！2米長大洞突現馬路　警急拉封鎖線

通緝男拒檢駕車狂逃！桃園勇警一路追　猛撞外送員受傷

國民黨花蓮、台東、南投縣黨部遭搜索！多人被帶走調查

女軍人不滿同志戀被曝光！控告愛人的媽　誣告反要賠償2萬

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

快訊／彭振聲妻輕生亡！高雄市警局局長林炎田親赴現場勘驗

中壢凌晨大停電「又是松鼠害的」　慘被電成焦屍

彭振聲妻輕生亡！兒赴派出所作筆錄：已經一滴淚都掉不出來

通緝犯不會AI！幫改PDF檔「一搞5hrs」　警臨檢友搬衣櫃擋門

駕駛違停遭錄影情急抓住檢舉人　代價曝光罰更重

紅著眼眶搭高鐵！彭振聲急返高雄畫面曝　情緒回穩一心盼見愛妻

快訊／北市松山區驚現天坑！2米長大洞突現馬路　警急拉封鎖線

通緝男拒檢駕車狂逃！桃園勇警一路追　猛撞外送員受傷

國民黨花蓮、台東、南投縣黨部遭搜索！多人被帶走調查

女軍人不滿同志戀被曝光！控告愛人的媽　誣告反要賠償2萬

陳其邁表態挺邱議瑩？　許智傑喊「他愛開玩笑」：我們交情夠

快訊／彭振聲妻輕生亡！高雄市警局局長林炎田親赴現場勘驗

中壢凌晨大停電「又是松鼠害的」　慘被電成焦屍

2025下半年投資新方向　掌握關鍵變數、全球震盪中找穩定

彭振聲妻輕生亡！兒赴派出所作筆錄：已經一滴淚都掉不出來

通緝犯不會AI！幫改PDF檔「一搞5hrs」　警臨檢友搬衣櫃擋門

好市多熟食區「可口可樂」回歸　周六前全台14店轉換機台

駕駛違停遭錄影情急抓住檢舉人　代價曝光罰更重

房市降價第一槍！　一紙公文證：建材供應商被迫降5%起

張本渝遭詐騙集團盯上！信用卡被盜刷「幾千變上萬」1功能仍凍結

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

社會熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／北投旅館傳出火警！

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

快訊／彭振聲妻高雄輕生亡！女兒奔赴殯儀館

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

快訊／妻輕生亡！　彭振聲「暫解除限制住居」回高雄

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

仙塔律師涉詐70萬交保　母校院長才告誡不到一個月

更多熱門

相關新聞

台中后豐大橋行車糾紛　大叔亮刀對槓壯碩男

台中后豐大橋行車糾紛　大叔亮刀對槓壯碩男

台中市后豐大橋近日傳出2名男性騎士疑似因為行車糾紛，直接在道路中起口角，其中一名中年男子手持刀械，與年輕壯碩男爭吵。警方指出，已經以車追人鎖定雙方身分，要求到案說明。

黑貓女怒殺男同事收押！入監首夜狀況曝

黑貓女怒殺男同事收押！入監首夜狀況曝

黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」　

黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」　

左投先發潛力股　樂天桃猿首輪挑走鍾亦恩

左投先發潛力股　樂天桃猿首輪挑走鍾亦恩

9刀刺死同事　雲云董座認罪繼續羈押

9刀刺死同事　雲云董座認罪繼續羈押

關鍵字：

法律人權砍殺台中殺人最高法院跨年夜女友佛經三審

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

即／北投旅館傳出火警！

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

快訊／彭振聲妻高雄輕生亡！女兒奔赴殯儀館

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面