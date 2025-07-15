掀開棉被性侵「女友女兒的女友」　新北男射後把床單衛生紙帶走

▲受害女將事發經過告知女友後，向警方報案。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者曾羿翔／綜合報導

新北市一名男子阿民，因涉嫌對女友女兒的女友（以下簡稱甲女）進行強制性交，經新北地方法院審理後，被判處有期徒刑四年六個月。案件判決近日公佈，法院認定阿民違反甲女意願，施以暴力性侵，事證明確，難逃法律制裁。

判決書指出案發於2023年6月13日，當時甲女暫住於女友與其母親（阿民女友）的住處。當日下午，阿民與女友回家後，阿民藉聊天之機將女友的女兒支開，並將房門反鎖。當時甲女僅以棉被遮身，阿民竟強行掀開棉被，對其施暴，包括口交及兩次陰道性交。甲女雖試圖反抗並喊叫，卻遭阿民摀嘴壓制。阿民射精後還將沾有精液的床單與衛生紙帶走。

案發後，甲女將經過告知女友與其母親，阿民起初否認犯行，但在眾人質疑下終坦承行為，甚至提出金錢和解，卻遭甲女拒絕。隨後甲女前往醫院驗傷，並向警方報案。

法院審理期間，甲女於偵查階段證詞詳盡，並於開庭時因情緒激動而拒絕再次陳述，社工亦證實其情緒反應。法院因此認定，阿民違反甲女意願，以暴力手段性交，其行為屬刑法第221條第1項強制性交罪，構成接續犯。

法院指出，阿民未表悔意，亦未與被害人和解，加上對甲女造成嚴重心理創傷，因此判處有期徒刑四年六個月，以懲其行並保障被害人權益。



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