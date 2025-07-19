正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」　她醒來嚇傻

▲受害女酒醒後震驚崩潰，隨即報警提告。（示意圖／123RF）



記者曾羿翔／綜合報導



台北地方法院近日就一起妨害性自主案件作出民事判決，案中一名女子小琪（化名）指控，在2024年3月8日清晨，於台北市某招待會所內醉倒時，遭一名男子趁機性侵並偷拍下體影像。法院審理後，確認被告不爭執其侵害行為，最終判賠原告新台幣120萬元精神慰撫金，並自2024年11月6日起按年利率5%計算利息。

根據判決內容，被告男子當日清晨見原告小琪獨自醉臥，遂在其無法抗拒情況下，脫去其衣物，撫摸及親吻胸部與下體，進而進行性交行為，還以手機拍攝小琪的性部位。小琪酒醒後震驚崩潰，隨即報警提告，並在刑事程序中提出附帶民事訴訟，請求300萬元精神慰撫金。

法院審酌案件情節重大，認定被告行為不僅侵害原告身體與性自主，亦違反其隱私權，並對原告造成嚴重心理創傷。最終認定性侵部分慰撫金為100萬元、偷拍隱私部分為20萬元，合計120萬元，其他金額部分則認為請求過高予以駁回。

同時，法院就假執行部分裁定，原告若提供40萬元擔保可執行判決；若被告反提供120萬元擔保，則得免假執行。全案仍可依法提起上訴。



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