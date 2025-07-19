飛機上熱爆！百萬辣模脫到剩內衣　G奶擠出來全看光

▲百萬網紅Yumi.k分享日常辣照 。（圖／翻攝自Instagram／yumibb8888，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

擁有天使臉孔與火辣身材的百萬人氣網紅Yumi.k，平時在社群平台上不吝分享大尺度美照，吸引超過百萬粉絲追蹤。近日她又在搭機過程中遭遇「突發熱浪」，脫下T恤只剩內衣上身的火辣畫面，再度掀起網友熱議。

Yumi.k昨（18日）於IG限時動態透露，飛行途中機艙內悶熱難耐，讓她流汗到衣服全濕，無奈只好將身上穿的灰色短版T恤脫掉，留下貼身粉膚色內衣上陣，「還好今天有穿內衣，T恤熱到爆，衣服都濕了，但看身邊的都在蓋毛毯，也不好意思說冷氣再強一點」，她寫道。

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從她曬出的前後對比自拍照中可見，雖然只是換下T恤，但在鏡頭下的視覺效果十足吸睛，不僅內衣設計集中托高，渾圓上圍與深邃事業線清晰可見，就連原本T恤上的圖案，也因撐得太飽滿而明顯變形，讓粉絲驚呼連連。

事實上，Yumi.k時常穿梭各地搭機，飛行日常早已成為她社群內容的一部分。過去她曾分享自己穿著小可愛登機，甚至單穿蕾絲內衣上飛機的影片，還開玩笑地表示「前面的安全帶不管怎樣都卡得不舒服」，引來網友留言直呼：「我願意當你的安全帶」、「穿這樣當然不舒服啊」。