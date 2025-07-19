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民雄返鄉開唱談夢想　屏東講唱會催淚又歡笑

▲民雄到屏東市公所演講。（圖／屏東市公所提供）

▲民雄到屏東市公所演講。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東市公所主辦的「2025職涯名人講堂《民雄－阿猴的太陽》講唱會」今（19）日下午熱鬧登場，邀請屏東子弟、知名歌手兼主持人民雄擔任主講人。一開場即以深情演唱喚起觀眾共鳴，更在訪談中分享自身從屏東打工唸書、北漂築夢到站上舞台的心路歷程，現場800位觀眾笑中帶淚。民雄表示此次返鄉講唱格外有意義，盼鼓勵鄉親堅持夢想、勇敢前行。

活動一開始，民雄在雙吉他清脆旋律的伴奏下，以渾厚磁性、帶有溫暖情感的嗓音，演唱姜育恆經典歌曲「愛我」，引起現場觀眾的共鳴，聽得是如痴如醉，拍手叫好。

▲民雄到屏東市公所演講。（圖／屏東市公所提供）

在與主持人活潑的互動問答裡，可以充分感受到「民雄式」的幽默風格、豐沛的熱情及生命力，讓現場是笑聲不斷、掌聲連連。在講唱會上，現場近800位的觀眾，不但能欣賞民雄演唱多首具有紀念價值及特別有意義的經典歌曲，同時也與民雄走進他的生命時光隧道，回到他自學生時代、在屏東市辛苦地邊打工邊唸書，直至放大夢想，勇敢北上冒險追夢的人生故事，在他的分享裡，大夥陪著他再次走過民雄屏東民歌青澀時代、退伍後的組團歲月、北漂異鄉追夢歷程、歌手夢成真、電影演員之路、手持主持麥克風等人生歷程。民雄表示:「感受市公所熱情邀約，出道多年，首度到屏東市與鄉親分享自身音樂旅程，格外有意義，也期望藉由自己的人生歷程，能發揮正面影響，鼓勵鄉親。」

▲民雄到屏東市公所演講。（圖／屏東市公所提供）

屏東市長周佳琪致詞時表示，市公所每年皆會舉辦職涯名人講堂，期望透過主講人分享豐富的生命經歷，能夠為社會發揮正面的影響力量，同時也鼓勵正在築夢的屏東鄉親，堅持信念、勇敢前進。公所團隊這回邀請主持、歌手及演員三棲，同時也是屏東子弟、來自獅子鄉的民雄來擔任2025年職涯名人講堂的主講人，以輕鬆娛樂性的形式，與民眾零距離接觸，邀請民雄的原因，除了他同是屏東人、多了一份鄉土親切感之外，也期望透過民雄的生命故事，效仿他為了夢想、努力拼博的精神及毅力，鼓勵鄉親朋友堅持夢想，肯定自我能力，才能真正的迎來成功，完成理想，為自己的人生，寫下精彩的篇章。

周佳琪亦表示，歡迎市民朋友敲碗許願名人願望清單，公所團隊會納為邀請名單，未來舉辦職涯名人講座，將逐步實現市民朋友願望，邀約名人至屏東市、與大夥近距離互動。

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