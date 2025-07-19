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教育部：全面清查周台英、陳忠慶所有研究案　6年前也要查

記者許敏溶／台北報導

台師大女足隊「抽血換學分」醜聞持續延燒。師大校長吳正己帶領教練周台英今（19日）出面致歉。教育部表示，將透過跨部會專案小組針對周台英等人申請政府研究案進行全面調查，並擴及108年之前，另調查非醫事人員抽血狀況，而這次霸凌事件構成教師法最重終身解聘要件，已責成台師大由校級教評會在兩周內完成審議並報教育部。

▲▼針對台師大「抽血換學分」事件，教育部次長張廖萬堅及朱俊彰出面說明，並轉達鄭英耀對台師大處理的不滿與憤怒。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部次長朱俊彰（圖左）表示，將針對周台英與陳忠慶研究案進行全面清查。（圖／記者許敏溶攝）

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吳正己下午帶領周台英、研究計畫主持人陳忠慶等人出面致歉，並發表5點道歉聲明。他坦承此次事件是學校的失責，以沉重心情開會，向受害足球員及家人表達最深的歉意，學校會全面檢討教練聘任與考核制度，運動代表隊的訓練與課程設計，學術研究倫理審查與監督機制，及加強改革措施並負起相關責任。

對此，教育部次長朱俊彰回應，教育部會透過跨部會專案小組，針對周台英與陳忠慶教授申請教育部與國科會的相關研究案進行調查，或者是老師個人的研究案，只要有涉及人體實驗研究法的相關規定，都會全面主動清查，「不會只侷限在108年以後的案子，108年以前的案子我們也會一併清查。」

在研究倫理部分，朱俊彰表示，有關非醫事人員對學生抽血，也會在專案小組中會同衛福部跟國科會展開調查。至於外界關心學生抽血的受試費用流向問題，教育部同樣會對台師大展開行政調查，如有相關的事證，就會移送給檢調來處理。

朱俊彰進一步表示，教育部昨日已召開校園霸凌事件審議委員會，針對於學校霸凌處分，教育部認為是論理不明，「其實這案子已是情節重大案子，已經構成教師法終身解聘，或是解聘4年不予聘任要件。」教育部已責成台師大，必須要由校級教評會在兩周內完成審議並報教育部。

外界關心的學生輔導部分，朱俊彰說，教育部在周四已經跟師大學生達成共識，成立單一申訴窗口並提供給學生。另外，教育部昨天已要求台師大提出針對本案學生的完整學生輔導計畫，也組成專案輔導小組，下周會入校檢視學校相關輔導機制，並提供給學生輔導的支持。

朱俊彰強調，不管是學倫案件或研究倫理案件，只要涉及學生霸凌案件，都會造成校園紛擾，也會造成對學術聲譽傷害，教育部對這樣事件絕不寬容，而且再次強調，學校在處理這些事情不要延宕，要顧及到師生權益。他說，希望台師大今天提出的相關承諾，能夠配合教育部的調查，藉此完成學生權益保障，並落實學術倫理的要求。

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