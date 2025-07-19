周台英承認找「無執照學長」來抽血　談初心是讓女足球員進步

▲台師大本校女子足球隊事件處理進度說明，教練周台英首度出面 。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

台師大女足隊爆「抽血換學分」醜聞，甚至傳出非醫事人員執行抽血爭議。台師大今（19）日舉辦記者會，教練周台英首度出面鞠躬道歉，坦承錯誤。周台英表示，研究初心是因為女足隊員經常受傷，希望透過運動科學解決問題，讓她們有所進步，最後造成傷害是始料未及。她也承認在接觸計畫最初，曾經找沒有執照的學長協助抽血，感到非常非常的抱歉。

台師大今（19）日舉辦記者會公開說明事件始末，教練周台英首度現身，在校長吳正己率一級主管鞠躬道歉後，周台英個人也哽咽說到，「教練對不起你們，沒有把教練職位做好，希望你們能原諒教練。」

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問及研究及相關血液檢體爭議，擔任計畫主持人的台師大體育與運動科學系教授陳忠慶說明，研究計畫採血是聘用合格有護理師執照的人員來進行抽血，目前檢調單位已經查扣女足相關樣本，後續會全力配合檢調的調查。

周台英談到執行計畫，初心是希望讓女足隊員進步，但造成最後的傷害也是始料未及。她說，「真的感到抱歉，有一些選手休學，我沒有即時顧慮到她們的心情，需要深深檢討。」周台英坦承，剛接觸時有請無執照學長來抽血協助，感到非常非常抱歉，至於經費問題已經進入司法調查，她就不多說。

其中一名女足球員不堪抽血重負選擇休學，父親在無法諒解的情況下離世。周台英說，球員父親過世這件事情，她是後來才聽說，若真的因為她而造成，「我絕對絕對抱歉，對於這位同學我也願意親自到他家道歉。」周台英說，自己從事足球那麼久，真的只是想要幫助她們。