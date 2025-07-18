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20%關稅威脅！菲總統小馬可仕將訪美　親上陣與川普談判

▲▼ 菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

▲ 小馬可仕將訪美協商關稅問題。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於20日出訪美國，成為川普第二任期以來首位造訪白宮的東南亞國家元首，雙方預計就高達20%的對等關稅問題進行協商。

《路透》報導，菲國外交部助理部長索拉諾（Raquel Solano）18日在記者會上說明，這次官方訪問旨在處理美國擬對菲律賓出口商品徵收的關稅問題，小馬可仕此行將向川普傳達明確訊息，即菲律賓必須在經濟上更加強大，才能成為真正穩固的合作夥伴。

川普政府本月將對菲律賓商品的對等關稅從4月宣布的17%調升至20%，目前菲國貿易官員正在華府與美方官員談判，盼能達成「雙方都能接受且互利」的協議。

除經濟議題以外，兩位領袖也將討論深化國防安全合作，尤其是南海問題。在小馬可仕執政下，菲律賓與中國關係惡化，轉而向美國靠攏，允許美軍擴大使用菲律賓軍事基地。美菲兩國持續進行包括「堤豐」（Typhon）飛彈系統在內的年度軍演，此舉引發中方不滿。

世界銀行分析，菲律賓出口產品中僅不到10%銷往美國，但菲律賓食品加工暨出口商協會警告，關稅將衝擊水果、椰子產品、調味料等農產品出口，恐怕迫使相關中小企業裁員。

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關鍵字：

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