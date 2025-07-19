澳駐美大使：台灣若淪陷　中國軍事實力將更廣泛釋放

▲解放軍圍台軍演。（圖／路透）



文／中央社

澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）今天表示，台灣目前占據北京整個軍事戰略重心，若台灣淪陷，中國的軍事「能力與實力將更廣泛釋放」。

陸克文還說，澳洲正與美國五角大廈合作，協助美國國防部檢視「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）潛艦計畫，且對於所提出的問題都能獲得解決具有信心。

路透社報導，陸克文是在美國科羅拉多州舉行的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）發表上述言論。

他強調美澳之間存在已久的聯盟關係，以及他與美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）之間的密切關係。柯伯吉是提議檢視潛艦計畫的人。

美國、澳洲和英國2023年公布AUKUS計畫細節，打算從2030年代初期開始提供澳洲核動力攻擊型潛艦，部分原因是為了對抗中國在印度太平洋地區的野心。這是澳洲歷來規模最大的國防計畫。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）13日回應一篇報導，內容稱柯伯吉要求澳洲與日本說明，若是美國和中國為了台灣爆發戰爭，兩國將扮演何種角色，對此康洛伊指出，澳洲不會對任何衝突預先承諾派兵。

報導稱柯伯吉要求澳洲釐清在台灣議題上的角色，引發關注，因為美國本身仍奉行「戰略模糊」政策，並未直接說明若中國攻擊台灣，美方將如何回應。

陸克文表示，美國總統川普將不可預測性視為他作為領袖的優勢之一，而中國共產黨領導階層則渴望「可預測性」。

他說：「在中國看待關鍵問題的戰略未來，也就是台灣的未來時，採取無法預測的立場並非壞事。」

陸克文還說，台灣目前占據北京整個軍事戰略重心，若台灣淪陷，中國的軍事「能力與實力將更廣泛釋放」。

他說：「我認為這種思維正在激勵美國和各盟友採取行動。」