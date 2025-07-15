南華早報：美國可能取消賴清德過境　「避免影響川習會」

▲賴清德擔任副總統時，曾經過境美國紐約，出席主流暨僑界人士午宴。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

香港《南華早報》引述消息人士說法報導，台灣總統賴清德計畫8月訪問南美洲，途中過境美國紐約及德州，此舉勢必激怒北京，並且有可能為了避免影響川習會，遭到美方臨時取消。

報導指出，賴清德預計8月訪問巴拉圭，也就是台灣在南美洲的唯一邦交國，此外也可能訪問中美洲的瓜地馬拉與貝里斯。

儘管賴清德去年11月也曾過境夏威夷及關島，但這次過境的影響可能更為深遠，因為現在不但時值美中關係緊張，台灣也還沒有收到川普政府發出的關稅通知信函。

分析人士指出，「美中關係相對改善」可能促使美國總統取消賴總統的過境，以免破壞川普與習近平的峰會。北京對於這趟過境的反應，一部分將取決於賴清德是否踩到紅線，但中國現在更專注於美中貿易談判，因此降低了對台灣的關注程度。

前美國國安會成員穆恩（Jeffrey Moon）說，「賴清德的旅途可能被非常謹慎地處理」，避免對川習會造成任何負面影響，「這真的取決於賴清德在旅途中的言行。如果賴清德遵守過境的標準流程，如果他不參加政治會議或發表政治言論，美中雙邊關係可能就不會受到任何干擾。」

穆恩認為，若北京認定賴清德行事過於激進，將結束美中合作，並且把責任歸咎於華府，「如果他們認為他在做一些挑釁的事情，他們將以更強硬的方式做出反應」，包括在台灣周圍加大軍事行動。