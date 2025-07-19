快訊／洛杉磯警局訓練中心突然爆炸　至少3人罹難

▲洛杉磯警局訓練中心19日發生爆炸。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

洛杉磯縣警局的訓練設施於19日早晨發生爆炸，導致至少3人死亡，事件目前仍在調查中。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，爆炸發生在當地時間上午7點30分左右，地點為位於蒙特利公園的比斯卡魯茲訓練中心。該中心距離洛杉磯市中心約6英里，主要用於警局的特殊執法單位與炸彈小組訓練。

邦迪在社群媒體平台X上表示，「這是一場可怕的事故，奪走了至少3名警局人員的性命。我們的聯邦探員已抵達現場，正在努力了解更多細節，請為罹難者的家屬祈禱。」

▲爆炸後已確認3人罹難，詳細死傷及事故原因仍待釐清。（圖／路透）



據《CNN》報導，目前初步判定這起爆炸為意外，但具體原因尚未明朗。根據一位熟悉情況的高級執法消息人士透露，事故發生時是否涉及訓練過程或處理證物仍不清楚。

聯邦調查局（FBI）洛杉磯分局已派遣人員前往現場協助調查，同時，酒精、煙草、槍械與爆炸物管理局（ATF）的探員也已加入行動。洛杉磯市消防局的縱火調查員和警局炸彈小組也在現場協助，並確保訓練中心內的其他爆炸物品不會引發進一步危險。

洛杉磯市長凱倫（Karen Ruth Bass）在X上表示，「這起悲劇讓人心碎，炸彈小組的工作十分艱難，必須確保現場安全，避免更多爆炸威脅。」