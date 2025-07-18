校外教學悲劇！英70人校車「失控墜6公尺邊坡」　釀22人死傷

▲ 載有70名師生的大巴翻車墜落，釀成1人死亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國薩默塞特郡17日發生一起校車翻覆事故，一輛載有70名師生的巴士在結束校外教學返校途中失控翻車，造成一名學童當場死亡、2人重傷緊急空運送醫，共有21人送醫治療。

綜合BBC及《獨立報》等英媒，這起意外發生於當地17日下午約3時，邁海德中學（Minehead Middle School）的70人座校車正載著結束期末校外教學的師生返校，未料行經A396公路卡特庫姆山（Cutcombe Hill）路段時突然翻覆，從20英呎高（約6公尺）的邊坡滑落。消防部門稱救援作業極其複雜，必須動用切割工具才能救出部分受困學童。

警官艾丁頓（Mark Edgington）說明，「今晚我們確認一名學童不幸死亡。還需進行正式的身分識別程序，但我們與他們的家人保持聯絡，並向他們表示慰問。英國首相施凱爾當晚也在X發文，稱這起事故「令人心碎」，「無法用言語表達對一個孩子死亡的哀悼」。

邁海德中學專收9至14歲學生，事發時距離學期結束僅剩5天。該校所屬的燈塔教育多學院信託基金會（Beacon Education Multi-Academy Trust）表示，正與緊急服務部門密切合作，支援受影響的學生、家庭和教職員。