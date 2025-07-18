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閱讀韓流正夯！新北市圖永和分館推韓國文化月

▲新北市圖永和分館推韓國文化月。（圖／新北市立圖書館提供）

▲暑假韓流來襲！永和分館推多元文化體驗。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

隨著韓國演藝圈掀起全球熱潮，韓流文化深植民眾日常，新北市立圖書館永和分館今夏特別推出「韓國流行文化月」，將閱讀活動巧妙融入K-POP、韓式料理、手帳創作與品茗沙龍等體驗課程，邀請大小朋友在暑假期間走進圖書館「閱讀韓流」，多角度認識韓國文化。

新北市立圖書館表示，近年韓劇、K-POP及韓式美食風靡全球，為推廣多元文化，永和分館特別規劃四大主題活動：「K-POP韓流偶像舞步挑戰」：8月2日、9日及30日邀請專業舞蹈老師教學，免費體驗韓國流行舞蹈。「黑白小廚師挑戰賽」：8月16日親子共同製作韓式拉麵與炸雞，認識韓國飲食文化。「茶御任－品茗與閱讀沙龍」：8月14日結合韓國茶飲與書籍朗讀，享受書香與茶香交織的午后。「韓式慢生活手帳創作」：8月20日帶領民眾以Aboha風格製作專屬手帳，體驗韓國慢活美學。

永和區各分館也同步推出「閱讀韓流」主題書展，於永和分館、永和民權分館、永和忠孝圖書閱覽室展出包括韓國娛樂、美食旅遊、韓國童書、語言學習、文學等相關書籍，活動即日起免費開放報名，詳細活動資訊、地點及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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