閱讀韓流正夯！新北市圖永和分館推韓國文化月

高雄一名17歲少女為了拚學測，到圖書館用功念書，沒想到一名施姓男子見少女穿短褲，竟起了色心，先是躲在書架間自慰噴精後，又將精液甩在少女的褲子和腿上。少女控訴這造成她嚴重身心創傷，憤而提告。高雄地院審理後，對施姓男子判處拘役50天，可易科罰金；民事求償部分則配判賠6萬720元。