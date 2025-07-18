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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇稱台灣是「城市」　林右昌：她心目中國家到底是哪一個？

▲▼新北板橋護國大遶境集結出發儀式17日於板橋深丘福德宮舉行，民進黨秘書長林右昌、副秘書長何博文、立委蘇巧慧、林楚茵、吳思瑤、李坤城、邱議瑩、新北市議員石一佑、山田摩衣、戴瑋珊全部出席，衝高大免聲勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

面臨罷免案的藍委王鴻薇今（18日）在罷免案公辦電視說明會上提到，「台灣是天災頻繁的一個『城市』」。引發討論。對此，民進黨秘書長林右昌受訪時表示，越到關鍵的時刻，我們越可以看到一個人內心最真實的想法，所以王鴻薇委員心目中的國家到底是共產中國，還是腳底下所踩，生你、養你、育你的這片土地，這一點王鴻薇必須要說清楚。

「護國大遶境」隊伍今來到新北的泰山與林口，民進黨秘書長林右昌出席「泰山-林口集結出發儀式」。林右昌表示，所有罷區的地方政府都是國民黨執政，這是一場不公平而且不對稱的競爭，因此希望在最後階段能夠喚醒所有民眾對於過去一年多來，藍白在立法院裡毀憲亂政的斑斑劣跡，在最後投票的階段，做出正確而且關鍵的選擇。

林右昌指出，過去一年多的時間以來，從連署的第一階段開始，看到國民黨做出非常多行政不中立的事項，包括各種騷擾、查水表，無法租借看板、廣告的通路受阻等等。而在第二階段的連署過程中，更出現抄名冊、死亡連署等行徑。呼籲所有應受行政中立規範的人員，不要因為壓力就做出違法之事，也希望民進黨的公職們可以站出來成為公民團體的後盾，讓這場選舉可以公正且公開的進行。

林右昌表示，除了利用各種行政力量的壓迫外，新北市政府居然在丹娜絲颱風期間，動員義警、義消出席國民黨在板橋舉辦的造勢活動，這些斑斑劣跡大家都看得很清楚，在整個罷免投票的過程中，行政力是如何不當介入。

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