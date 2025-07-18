大樹光電板吃掉山林遭撤照！業者發存證信函求償　高市府回應了

▲高雄大樹光電板「吃掉」山林，風災後山壁崩塌變黃河。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄大樹區和光里因開發太陽能光電，整片山頭被剷平，誇張景象曝光後引起社會關注，經濟部能源署立即撤銷該案第二期水保籌設跟施工許可。不過，業者不堪巨額損失，向高市府寄出存證信函，將保留法律追訴權向市府求償損失，對此，高市府證實並回應，對業者行動不予評論，對市府處理作業倘有意見，應依程序提出訴願、行政訴訟。

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▲▼丹娜絲颱風影響，基地內兩處邊坡出現局部崩落，市府要求動員機具即修復。（圖／記者賴文萱翻攝）

大樹區和山光電太陽能系統發電設施違規在不可開發區施工，釀水土流失爭議，高雄市長陳其邁先前公開表達震怒，呼籲經濟部能源署撤銷籌設和施工許可。經濟部後續則火速針對該業者撤銷第二期水保許可執照。

▲▼高市府指示業者儘速清淤維護，部分施工中排水設施因大雨影響仍有改善空間，如基地內兩處邊坡出現局部崩落，已要求動員機具即修復。（圖／記者賴文萱翻攝）

業者遭廢照不堪巨額損失，向高市府寄出存證信函，稱光電計劃均依法申設，不能不給改正申覆期限就片面廢止，將保留法律追訴權向市府求償損失。對此，高雄市水利局證實，於6月廢止第二期水保計畫時，確實有收到業者的存證信函。

水利局表示，對業者可能採取法律行動不予評論，強調和山光電水保計畫第二期114年2月開工，卻於4月至6月共3次被查獲業者未依核定計畫施作，經市府限期改正卻未改正。

此外，市府114年6月17日組成專案調查小組會同水土保持技師現勘，確認業者在不可開發區進行施作，經技師判定有致生水土流失之情形，除依法辦理裁罰外，廢止第二期水保計畫並限期植生復原。

水利局表示，如業者對市府處理作業倘有意見，應依程序提出訴願、行政訴訟，而非以存證信函來主張其意見。