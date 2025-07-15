2025點亮臨床創新！　成大醫院研討醫療數據變黃金打造智慧醫療新生態

▲成大醫院12日舉辦「2025點亮臨床創新：醫療數據變黃金」研討會，吸引醫界、科技界與學術界逾百人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大醫院12日舉辦「2025點亮臨床創新：醫療數據變黃金」研討會，結合政策趨勢、臨床應用與產學合作三大面向，吸引醫界、科技界與學術界逾百人參與，展現台灣醫學中心在智慧醫療落實上的制度實力與創新能量。

本次研討會聚焦衛福部智慧醫療政策與ESG治理架構，並剖析醫策會與國際HIMSS（醫療資訊與管理系統協會）數位成熟度標準的銜接進度。會中說明醫院如何透過資料治理、流程改善與資安制度，穩健邁向智慧醫院的發展願景。

成大醫院強調，面對國際智慧醫療認證與ESG評比壓力，醫院持續強化系統整合與指標管理能力，展現推動數位轉型與永續經營的雙軌動能與制度成熟度。

臨床資料變創新引擎 共研平台推進研發商品化成大醫院指出，臨床創新應以真實世界資料（RWD）為核心，推動以證據為基礎的醫療決策轉型。這不僅是科技升級，更是重構醫療服務價值鏈的關鍵。

在臨床創新研發中心主導下，成大醫院整合資料治理、AI技術與臨床應用，打造實用性、可擴展性與臨床價值兼具的創新生態系。透過「臨床＋資料＋工程」協作平台，讓醫師、資料科學家與技術人員得以共同開發從需求出發的AI模型與智慧解方。

此外，成大醫院也著重智財權保護與專利轉譯，輔導醫療創新團隊邁向商品化，提升醫學中心在醫療技術研發上的主導力與產業影響力。

研討會中，成大醫院明確宣示智慧醫院的願景定位：「不只是提供醫療服務的場域，更是讓創新理念得以驗證、臨床問題得以驅動技術進化、產學團隊能進場共創的實驗基地。」未來，成大醫院將持續落實資料治理、深化技術轉譯流程、完善研發平台架構，積極回應智慧醫療政策，並歡迎更多醫界、產業與創新團隊攜手投入，共同點亮臨床創新、共築醫療轉型新未來。