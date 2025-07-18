中共施壓台商影響大罷免？海基會：有理由保持警覺、審慎以對

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

726罷免投票倒數一周，傳出中共對台商、企業施壓，試圖影響選舉。對此，海基會秘書長羅文嘉18日表示，這點他沒辦法確認，也不便評論，但中國影響他國民主憲政運作的例子屢見不鮮，有理由保持警覺，審慎以對。

羅文嘉在記者會上提到，他目前看到的情況是，國台辦在記者會中不止一次針對台灣的罷免表達立場，也觀察到，國台辦的立場與在野黨的立場幾乎是炮口一致，非常相似。

對於對岸是否會透過各種管道，向台商團體或個別企業人士施壓，以影響台灣的民主憲政運作，羅文嘉坦言，這點他無法確認，也不便評論；不過，他可以提供一份資料作為參考，2024至2025年間，中國對台灣政府、軍方及社會進行滲透的案件共有29件，其中2024年只有6件，2025年至今已有23件。

羅文嘉進一步指出，中國滲透、分化與統戰的行動並不限於台灣，對世界各國也一樣，根據公開資料，在2025年1至6月之間，中國對全球共有17起滲透案件，影響了8個國家，包括美國、菲律賓、捷克、法國、德國、南韓等。

羅文嘉說，不論是對台灣還是對全球，中國想要影響別國民主憲政運作的例子屢見不鮮，因此，雖然無法確認是否有透過台商或其他管道對台灣團體施壓，但從掌握到的公開資料來看，有理由保持警覺、審慎以對。

不過，羅文嘉也說，他對台灣的民主制度充滿信心，「台灣人民擁有選舉權、罷免權、公民投票權，這些在對岸是完全沒有的，中國人民不僅沒有這些基本政治權利，連上網、媒體評論、出版自由等基本自由也受到限制。」

羅文嘉強調，他藉由這些數據和資料，希望說明台灣目前所擁有的民主制度是多麼珍貴，「我們相信，台灣人民會在這樣可貴的自由環境下，珍惜自己的權利，勇敢、光明正大地行使自由與民主。」