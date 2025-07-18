18cm嫌短砸錢做人工陰莖！最後只剩9cm氣炸...他怒告醫師也慘敗

▲高雄戴姓男子施作人工陰莖卻越做越短，氣得對醫師提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名戴姓男子因有勃起功能障礙，砸了23萬5000元施做人工陰莖植入手術，沒想到術後14個月，生殖器勃起長度竟比沒手術還短小5.5公分，氣炸對醫師提告，要求退還手術費並賠償精神慰撫金。不過法官認為，戴男沒有足夠證據證明因接受手術導致陰莖變短，因此判他敗訴。

根據判決指出，戴姓男子主張生殖器勃起障礙，前往泌尿科診所看診，醫師建議戴男可接受人工陰莖植入手術，費用為23萬5000元。

戴男表示，他未施做手術時，生殖器勃起長度是18公分，未勃起長度是12.5公分，但在2023年2月21日接受手術約3個月後，他的陰莖勃起後，相較於術前，有變短的跡象。

戴男指出，他在2024年4月又找上手術的診所測量陰莖長度，發現勃起長度只有12.5公分，是他在術前未勃起的長度；2024年11月又前往大同醫院測量陰莖長度，卻只剩9公分。他不甘心砸大錢讓陰莖長大，不但沒得到效果，反而越來越短，氣得對診所醫師提告返還手術費用，並賠償精神撫慰金，合計53萬5000元。

▲男子數度就診測量GG長度，但發現術後14個月竟還短了5.5公分。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



醫師則喊冤，表示手術前沒有測量戴男的陰莖長度，也沒有拍照，不過手術過程順利，術後戴男還多次回診，外觀及傷口一切正常。他在手術說明書中也告知，術後外觀、硬度及長度可能無法達到手術前正常勃起的狀態，戴男對此也同意。

醫師進一步指出，戴男於2025年3月到高醫岡山醫院就診時，測得的生殖器長度自骨盆恥骨為12公分，自陰莖恥骨為9公分，對比戴男在2024年4月回診所就醫測量的12.5公分相當，也屬台灣正常男性生殖器長度。另，戴男接受斷層掃瞄檢查，也未發現人工陰莖有移位的狀況，顯見自己並沒有過失。

高雄地方法院審理時，戴男雖提出手術前陰莖照片作為證據，但法官認為照片拍攝角度不同，且無可對比的測量單位，無法確認照片中的實際長度，也無法確認是否為戴男本人的陰莖。

法官也認為，男性生殖器會受外在溫度、時間、性生活頻率、興奮程度等因素影響而有變化，也可能因個人生理、心理狀況、年齡、內分泌而有差異。戴男未能提出足夠的證據證明接受手術導致陰莖縮短，因此駁回他的請求，判他敗訴，全案仍可上訴。