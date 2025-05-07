無私獻愛花蓮35年！　德籍宣教士顧美玲獲證觀光文化推廣大使

▲▼花蓮畢士大教養院前任董事長德籍宣教士顧美玲由縣長徐榛蔚授證為「花蓮觀光文化推廣大使」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮畢士大教養院前任董事長德國籍宣教士顧美玲6日拜會花蓮縣政府，縣長徐榛蔚特別授證宣教士顧美玲為「花蓮觀光文化推廣大使」，一起攜手為推動花蓮觀光努力，歡迎來自各地的國際友人蒞臨花蓮，展現花蓮溫暖、友善的城市魅力。

縣長徐榛蔚表示，「顧媽媽」顧美玲從德國回來花蓮，就像回家一樣，今年4月26日畢士大70周年院慶當天，就親自邀約顧媽媽，希望安排時間，陪伴顧媽媽在花蓮走走看看，分享久別重逢的喜悅。畢士大充滿愛與奇蹟，帶給花蓮非常大的鼓舞和安定，在每一位院生的茁壯背後，是無數工作夥伴與志工共同努力的成果，令人深受感動，宣教士顧美玲來台服務35年，用愛與信仰守護著畢士大，將大愛和人生最精華的時候都奉獻給花蓮，期盼顧媽媽未來仍常回花蓮與大家相聚，未來也將繼續攜手同行，讓愛與希望在花蓮持續延續。

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宣教士顧美玲表示，對於花蓮有濃得化不開的感情，她對畢士大的一草一木、一景一物，有著深厚的情誼，非常捨不得離開畢士大，對一路扶持畢士大的個人或單位，一路走來除了感恩，還是感恩，她也深信與花蓮的因緣仍在，還是會常回來畢士大看一看孩子們。

徐榛蔚也親贈阿美族服及伴手禮蜜香紅茶禮盒給顧媽媽，與會貴賓包括，美國差會董事長宣教士 Connie Hartman、畢士大董事長宣教士吳憫文、畢士大前任院長溫秀娥、畢士大院長戴孟蓁、崇她前社長邱秀華、世華花蓮分會長林芳照、花蓮縣婦女會榮譽理事長林春美及青溪婦女會理事長呂善華等人。

人稱「顧媽媽」的德國籍宣教士顧美玲，在畢士大教養院為花蓮身心障礙的孩子，無私奉獻長達35年，因為對台灣的卓越貢獻，2017年獲移民署頒發永久居留證（梅花卡），2023年榮退感恩禮拜，再獲花蓮縣政府頒發「榮譽縣民證」，退休後返回德國故鄉。

