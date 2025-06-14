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里港警分局志工中隊長李麗玲上任　繼續推動志工服務

▲里港警分局警察志工中隊長交接。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局警察志工中隊長交接。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局於6月13日晚間舉行警察志工中隊長交接典禮，由分局長温基興主持，將親頒聘書予新任中隊長李麗玲、副中隊長陳蕙敏及幹事王月秀，並致贈紀念品感謝卸任中隊長辛碧雲多年來的奉獻。場面溫馨感人，象徵志工精神的傳承與延續。

▲里港警分局警察志工中隊長交接。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局警察志工中隊長交接。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣議員何春美、警友會里港辦事處主任林秀菊、里港民防中隊長藍啟政、志工大隊副大隊長吳淑珍等人與會，展現對警察志工的支持與肯定。活動後更安排餐敘，感謝志工夥伴長年默默付出。

新任中隊長李麗玲曾任副中隊長，現為里港鄉公所調解委員，長期熱心公益，未來將持續帶領志工參與警政協勤、社區服務及反詐宣導。卸任的辛碧雲中隊長，曾帶領團隊勇奪反詐短劇競賽第一名，卸任後仍將持續於原住民文化園區服務，展現無私奉獻精神。

典禮上，何春美議員以「女人疼惜女人」為題致詞，讚揚志工姊妹情誼，並承諾捐贈志工制服經費，支持後續活動。林秀菊主任捐贈10萬元經費，鼓舞士氣；藍啟政中隊長則提議成立志工顧問團，並自願成為首任顧問，展現對志工永續發展的支持。吳淑珍副大隊長則對辛碧雲的卓越領導表達敬意，並期勉李中隊長繼續推動志工服務。

温基興分局長表示，警察與志工是維護治安的重要夥伴，期待新任團隊帶領志工再創佳績，為地方社區注入更多力量與溫暖。

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