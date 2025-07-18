剴剴條款通過！綠營舉牌「支持」二讀卻投反對　白營傻眼：精神錯亂

▲許甫批評民進黨手舉支持，二讀卻投反對、三讀不敢投票。（圖／圖／翻攝自Facebook／許甫）

記者郭運興／台北報導

男童「剴剴」遭保母虐死案人神共憤，立法院今（18日）三讀通過《刑法》第272條之1及第286條條文修正草案「再修正動議版」，加重對未滿7歲幼童犯下殺人罪與傷害罪刑責。而272條之1部分虐童最重死刑部分獲三黨共識、並未表決，但攸關7歲以下、過失也處死刑的條文，藍綠白無共識。對此，民眾黨副秘書長許甫表示，民進黨急著舉牌「支持」，但二讀卻投反對，三讀不投票則是害怕留下紀錄，被認證民進黨反對兒虐犯最重處死刑。民眾黨團主任陳智菡也批評，精神錯亂的民進黨，嘴上喊反對，手上舉支持，最後三讀不敢投票。

立法院18日召開院會，處理《刑法》第272條之1及第286條條文修正草案「再修正動議版」。民眾黨團表示，鑑於依據《民法》第13條第1項，未滿7歲之人並無行為能力，殺害未滿7歲之人、以凌虐方式殺害未滿7歲之人、以凌虐方式致未滿7歲之人於死或重傷，惡性極為重大，有必要加重處罰，並增訂死刑刑罰手段。

該案在立法院會進行二讀表決，結果為出席委員105人，贊成60、反對45，贊成者多數通過；三讀時民進黨立委則全部沒有投票，表決結果為，出席委員59人，贊成59、反對0，贊成者多數，立法院長韓國瑜敲槌宣告通過。

對此，民眾黨副秘書長許甫則貼出一段影片，內容是民進黨全體立委手舉「支持增訂《虐殺兒童罪》可處死刑」牌子，站在議場中央。

許甫表示，虐待、殺害兒童最重死刑三讀通過，民主進步黨全體不願意投票支持，就在三讀通過後的下一秒，這些人急著排隊舉牌拍宣傳照喊「支持」，這種尺度，真的大開眼界。

許甫也秀出二讀表決紀錄表示，.兩張截圖是民進黨二讀時投反對(紅色)，三讀不投票是因為害怕留下公報紀錄，被歷史白紙黑字認證民進黨反對兒虐犯最重處死刑。

另外，立法院民眾黨團主任陳智菡表示，精神錯亂的民進黨，嘴上喊反對，手上舉支持，最後三讀不敢投票！虐殺兒童可處死刑民進黨團反對。

▼民進黨二讀投反對。（圖／圖／翻攝自Facebook／許甫）

回顧民進黨立委莊瑞雄逐條發言時表示，國民黨跟民眾黨全部都錯了，現在已經進入到286條，虐殺兒童、處以極刑，沒有任何一個立委反對，從委員會一路修法，自己就不斷說，這個條文要就放在刑法第22章殺人罪章、國民黨偏偏要放在23章傷害罪章，你們的說法是不管什麼罪章、有死刑就好。

莊瑞雄認為，現在進入到加重結果犯了，結果藍白還在討論大家有共識的條文，去年討論時就已經說過兒少法加重其刑2分之1，你們就一定要講7歲以下，自己從去年就問，發生8歲、9歲怎麼辦？重新修法嗎？不要以為定了一個重刑就可以杜絕。

莊瑞雄強調，不要如此倉促立法，虐殺兒童本來就要判重刑，愷愷案如此慘絕人寰，給他審一樣判死刑，沒有問題，但現在問題來了，全部都要動用死刑，把這麼大權力交給國家，每個法官都判的不一樣，不是有人死掉一定判死刑，要看行為人，如果未滿14歲沒有刑罰、超過80歲減重期刑，藍委林思銘會不知道嗎？吳宗憲會不知道嗎？這些人進到立法院法學素質降低太多了。