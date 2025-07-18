　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

師大女足被迫抽血「論文竟登國際期刊」！　學者批：世界級醜聞

▲▼立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

▲台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

記者施怡妏／綜合報導

台師大女足隊驚爆「抽血換學分」醜聞，掀起教育與體育圈震盪，中央大學中國文學系助理教授胡川安指出，周台英與指導教授陳忠慶曾在2023年於國際期刊《運動科學與醫藥期刊》發表論文，研究對象為「大學菁英女子足球員」，若抽血不符合倫理，以脅迫方式，且由非專業人員進行，「這是世界級的醜聞了。」

胡川安在臉書發文，周台英與指導教授陳忠慶曾在2023年12月於國際期刊《運動科學與醫藥期刊》（Journal of Sports Sciences and Medicine）發表論文，探討「優秀女足球員比賽間隔是否充足」，研究對象為台灣某大學冠軍女足隊的13名選手，平均年齡21歲，並明確記錄研究方法，包含抽血檢測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據論文內容，每場模擬比賽（LIST）前後1小時，以及最後一場比賽後連續5天每日1次，進行靜脈血樣抽取，檢測肌酸激酶（Creatine Kinase, CK）、心肌肌鈣蛋白 I（Cardiac Troponin I, cTnI）及乳酸去氫酶（LDH）等指標，以評估心臟壓力及細胞損傷狀況。

實驗歷時18個月，為2021年至2023年，期間介入多場比賽與不同間隔時間，這些指標用以追蹤運動累積損傷與恢復程度，屬於典型的血液生化分析（blood biomarker analysis）設計。

胡川安痛斥，若實驗抽血未經受試者同意、且在脅迫下進行，甚至未有專業護理人員操作，卻仍將結果發表於期刊，「這已經是世界級的醜聞了」。他更指出，除周台英外，體育系與運動競技系的相關人士也可能牽涉其中，直言「已經是犯罪了，而且還是集團」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」在台灣辦　登上大巨蛋
輕颱薇帕增強中！　暴風圈會再擴大
砸23萬做人工陰莖！最後只剩9cm氣炸
台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！本尊：我就是…親民舉動全被拍
快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日
假AI投資多人上當！　被騙11.6億
LIVE／薇帕外圍環流傍晚殺到　氣象署最新說明
快訊／海警發布　首波警戒範圍曝
逆轉確定！蔡易餘20萬不用賠了
新北驚現「7月雪」！4歲童誤觸　大量雪白噴出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中近16萬戶無預警停水29小時　中午全面恢復供水

輕颱薇帕增強中「暴風圈會再擴大」　今晚到明天花東豪雨炸裂

女足隊血液樣本「找不到」未必異常　專家：要查 IRB怎麼寫

「台北夏天臭爆！」妹子出門超痛苦　大票人爆共鳴：口罩擋不住

快訊／輕颱「薇帕」海上警報發布　首波警戒範圍曝

工地男2天沒尿尿險死！肚子劇痛熱昏...醫驚：補水不足釀腎衰竭

去年就揭發了！台師大抽血案「為何現在才被關注」　他曝關鍵

LIVE／薇帕外圍環流傍晚殺到　氣象署最新說明

抽血換學分「體育圈沒人發聲？」　網爆內幕：只是冰山一角

大師建築裡探究「理想居所」樣貌　《臺北文創記憶中心》移展東京

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

快訊／台中近16萬戶無預警停水29小時　中午全面恢復供水

輕颱薇帕增強中「暴風圈會再擴大」　今晚到明天花東豪雨炸裂

女足隊血液樣本「找不到」未必異常　專家：要查 IRB怎麼寫

「台北夏天臭爆！」妹子出門超痛苦　大票人爆共鳴：口罩擋不住

快訊／輕颱「薇帕」海上警報發布　首波警戒範圍曝

工地男2天沒尿尿險死！肚子劇痛熱昏...醫驚：補水不足釀腎衰竭

去年就揭發了！台師大抽血案「為何現在才被關注」　他曝關鍵

LIVE／薇帕外圍環流傍晚殺到　氣象署最新說明

抽血換學分「體育圈沒人發聲？」　網爆內幕：只是冰山一角

大師建築裡探究「理想居所」樣貌　《臺北文創記憶中心》移展東京

「基隆－石垣島」渡輪擬9月開航　旅遊業者：恐衝擊離島觀光

快訊／台中近16萬戶無預警停水29小時　中午全面恢復供水

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主　枋寮警解圍

台中行人違規畫面太驚悚　警45天開871張罰單....全是貪快

陸老人離世留2千萬遺產無人繼承　全網尋顧姓親人接贈

「無照必罰」開鍘！賴皮男欠11萬罰款　屏東分署強制執行全還清

輕颱薇帕增強中「暴風圈會再擴大」　今晚到明天花東豪雨炸裂

伊拉克商場大火61死！剛開幕「整棟燒毀」14焦屍難辨　疑冷氣爆炸

快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」移駕台灣辦　1月10日登上大巨蛋

好怪！再看一眼　蘋果iOS 26全新迷幻Emoji搶先曝光！

【不要命了】機車無視水泥車右轉！下秒催油門驚險鑽縫

生活熱門新聞

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

薇帕颱風「大隻到有點令人害怕」　專家：海警擦邊球

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」2大重點澄清

併排停車！　女車主「露背」讓駕駛不檢舉了

西港國中生獨清水溝！暖心原因被讚翻

薇帕生成！　專家曝下週「熱帶系統」50％襲北台：來者不善

準薇帕最新路徑　暴風圈擴大不排除海警

勒索性騷台灣網美　大馬黑警被鎖定追查

高鐵座位被佔「妳去看看自由座」　一票怒了

更多熱門

相關新聞

師大抽血案6疑點曝！王婉諭怒：請揭開真相

師大抽血案6疑點曝！王婉諭怒：請揭開真相

師大女足抽血案延燒，北檢日前進入師大查扣檢體，展開全案偵辦，師大則在深夜悄刪「周教練道歉信」聲明。對此，立委王婉諭在臉書發文直呼，這件事絕不能就這樣過去，並詳細整理整起風波始末，呼籲國科會、教育部與衛福部儘速全面調查，「孩子的選手夢，不該繼續成為血淚的印記。」

她還原台師大「血論文」完整經過　點名周台英涉強制、侵占甚至貪汙

她還原台師大「血論文」完整經過　點名周台英涉強制、侵占甚至貪汙

師大女足抽血換學分！唐玲震驚「近乎被凌遲的痛」

師大女足抽血換學分！唐玲震驚「近乎被凌遲的痛」

即／北檢突襲台師大！查扣血液檢體

即／北檢突襲台師大！查扣血液檢體

職棒工會聲援台師大女足抽血事件！

職棒工會聲援台師大女足抽血事件！

關鍵字：

女足隊抽血學分倫理問題教育

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

薇帕颱風「大隻到有點令人害怕」　專家：海警擦邊球

Coldplay演唱會抓包他不倫小三！網瘋傳CEO道歉聲明

中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面