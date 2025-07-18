師大女足被迫抽血「論文竟登國際期刊」！　學者批：世界級醜聞

▲台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）



記者施怡妏／綜合報導

台師大女足隊驚爆「抽血換學分」醜聞，掀起教育與體育圈震盪，中央大學中國文學系助理教授胡川安指出，周台英與指導教授陳忠慶曾在2023年於國際期刊《運動科學與醫藥期刊》發表論文，研究對象為「大學菁英女子足球員」，若抽血不符合倫理，以脅迫方式，且由非專業人員進行，「這是世界級的醜聞了。」

胡川安在臉書發文，周台英與指導教授陳忠慶曾在2023年12月於國際期刊《運動科學與醫藥期刊》（Journal of Sports Sciences and Medicine）發表論文，探討「優秀女足球員比賽間隔是否充足」，研究對象為台灣某大學冠軍女足隊的13名選手，平均年齡21歲，並明確記錄研究方法，包含抽血檢測。

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根據論文內容，每場模擬比賽（LIST）前後1小時，以及最後一場比賽後連續5天每日1次，進行靜脈血樣抽取，檢測肌酸激酶（Creatine Kinase, CK）、心肌肌鈣蛋白 I（Cardiac Troponin I, cTnI）及乳酸去氫酶（LDH）等指標，以評估心臟壓力及細胞損傷狀況。

實驗歷時18個月，為2021年至2023年，期間介入多場比賽與不同間隔時間，這些指標用以追蹤運動累積損傷與恢復程度，屬於典型的血液生化分析（blood biomarker analysis）設計。

胡川安痛斥，若實驗抽血未經受試者同意、且在脅迫下進行，甚至未有專業護理人員操作，卻仍將結果發表於期刊，「這已經是世界級的醜聞了」。他更指出，除周台英外，體育系與運動競技系的相關人士也可能牽涉其中，直言「已經是犯罪了，而且還是集團」。