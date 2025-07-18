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21歲終於有身分證！台中9機關聯手...助黑戶青年展開新人生

▲21歲的黃姓青年已領到第一張身分證，從此迎向正常人生。（圖／ETtoday資料照）

▲21歲的黃姓青年已領到第一張身分證，從此迎向正常人生。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中黃姓男子從出生至今21年從來沒有過身分證，全案於6月中曝光後，引發社會震撼，台中市政府遍查9個機關，歷經1個月協助下，黃男終於在昨（17）天領到人生第一張身分證，從此不再是黑戶青年，市府未來將在生活、健康、福利、教育等方面，全力幫忙讓生活回歸常態，逐步回到社區穩定自立。

黃姓青年的生父母沒有婚姻關係，生母為外籍人士，多年前離家不知去向，黃父也不知道該怎麼辦幫孩子報戶口，導致黃姓青年一直是黑戶人口，無法受教育也沒有就醫，案件曝光後，引發社會強烈關心。

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市府得知後，協助親子鑑定，戶政所啟動調查作業，函查9個機關，查證黃姓青年生母受胎期間的婚姻狀況，也確認黃姓青年非失蹤人口、通緝人口或入境人口，昨天順利取得人生首張身分證。

民政局說明，戶籍是人民權利義務的基礎，關係到就學、就醫、就業及社會福利。市府重視每位市民的身分權益，呼籲民眾如實辦理戶籍登記，若遇困難，戶政所也將秉持為民服務精神，全力協助，也感謝北京里長蘇乙青通報和協助。

社會局表示，青年目前仍暫時安頓於自立處所，由社工員和生輔員協助培訓生活自理能力，並陪伴參加團體活動，幫助他練習溝通與人際互動。青年個性溫和穩定，會好奇嘗試新事物，也會與生輔員互動分享日常。現階段會加強青年的學習興趣與動機，後續規劃銜接補教資源，為將來的職業訓練與職場適應預做準備。

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