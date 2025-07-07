台中黑戶青年辦戶籍還有一關！　 生母失聯成最大阻礙

▲黃男已被安置。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

台中市21歲黃姓青年日前因坎坷身世引發社會關注，市府社會局表示，黃男與父親已透過DNA鑑定確認為親子關係，但因生母為外籍人士，身份仍在調查，必須先釐清人是否在台灣境內、是否有婚姻關係等資訊，確切資料確認後，黃男才有辦法取得戶籍。

由於無法證明婚姻關係，戶政程序須以DNA鑑定確認親子關係為前提。社會局證實鑑定結果顯示黃父確為黃男生父，但必須由警政署、勞動部等單位協助確認生母是否仍在台、是否有婚姻紀錄等資訊，若最終仍無法取得母親資料，才能啟動由父親單方認領、辦理設籍事宜。

黃男生母為印尼籍移工，與黃父無婚姻關係，20多年前生下黃男後便失聯。因生母失蹤關係，黃男父親曾試圖幫黃男辦戶口卻遇到困難，覺得麻煩而拖延至今。父子同住20年，直到今年初黃男被趕出家門、流落街頭，在北屯區撿拾資源回收物維生，經里長蘇乙青發現後通報，社會局將他安置於青少年機構。

目前黃男安置於青少年機構，社工安排生活輔導員協助建立基本生活技能，如操作電鍋、微波爐，學習時間概念，並引導參與團體活動，培養人際互動與社會適應能力。社會局指出，黃男性格溫和穩定，對新事物充滿好奇，雖未接受正規教育、識字能力薄弱，但已有就業意願，社工正積極引導其提升識字與就學興趣，協助其未來生活自立。

黃男與父親目前定期會面，社會局也將協助後續返家安排。通報事件的北京里長蘇乙青表示，社會局人員近日曾主動說明黃男近況，並希望社會各界勿過度打擾；他坦言，自黃男被安置後僅探視過一次，盼未來能再次見面，見證他新人生的展開。