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新北男身分證遺失遭冒用　無辜做3次筆錄！嘆「人生完全失控」

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警方19日偵破一起肇事逃逸案，赫然發現肇事者32歲王姓男子冒用24歲陳男身份租車肇事逃逸。警方循線逮捕王男，訊後依侵占遺失物、偽造文書、肇事逃逸等多項罪嫌移送法辦。而陳男也在社群平台Threads發文，控訴自己遺失身分證後，竟遭這名王男連續冒用，導致他無辜捲入多起案件，包括信用卡盜刷、肇事逃逸及租車侵占等，一連串事件讓他既擔心又無奈「我的人生完全失控」。

▼監視器拍下王男冒用陳男身分證租車，在三重區肇事後逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下王男冒用陳男身分證租車，在三重區肇事後逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，陳姓男子在5月20日遺失錢包，內含身分證。儘管他當月21日便已完成補辦及正式掛失，但沒想到這卻是他惡夢的開端。陳男在貼文中指出，從6月開始，他的生活完全失控，被迫「三次冒用、三次報案、三次筆錄」。首先在6月13日，宜蘭礁溪派出所聯繫他，告知一名王姓男子盜刷他人信用卡，警方調查時發現王嫌出示的租車證件竟是陳男的身分證。陳男因此被迫以「關係人」身份前往做筆錄說明。

然而，惡夢並未結束。同月19日上午9時許，三重區正義北路發生一起交通事故，肇事車輛逃逸。三重警分局調閱監視器後，初步得知承租人資料為陳姓男子。但警方通知陳男後發現，陳男在事故發生時並不在場，證實並非車輛使用人。警方持續調閱監視器追查，最終在中正北路193巷發現肇事車輛，並在車輛周邊找到實際使用人王姓男子，立即將其帶回派出所釐清案情。

經警方調查，證實王男就是冒用陳男身分證租車並肇事逃逸的嫌犯。警方訊後將王男依侵占遺失物、偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。同時，王男未依規定處置交通事故、無照駕駛以及違規停車等行為，也分別依《道路交通管理處罰條例》相關規定開罰。

更離譜的是，陳男表示，王男在6月19日被三重警方逮捕後，翌日21日就被釋放。當天下午，王男又再次使用陳男的證件預約租車，當晚7點成功租車上路，結果這次卻是租車未還，25日板橋文聖派出所再度通知他到案說明。

陳男無奈表示，這是他第三度出面協助警方調查，提供不在場證明。他強調每次都全力配合警方程序，筆錄、佐證、不在場證明都清清楚楚，但這一切依然無法阻止王嫌繼續在外犯案，他擔心戶籍住址洩露影響家人安危，更對警方保護「加害人」不能公布個資感到無奈：「從6月開始，我的人生完全失控」。

▼王男冒用陳男身分證租車，在三重區撞路旁小客車後肇逃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下王男冒用陳男身分證租車，在三重區肇事後逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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