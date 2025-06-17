台中21歲「黑戶青年」生病只吃成藥　市府安排健檢…要有身分了

▲黃姓青年未曾接觸社會，心智談吐僅有10歲。（圖／里長蘇乙青提供）

記者柯沛辰／綜合報導

台中21歲黃姓青年未曾上學、也沒身分證，從小被爸爸要求待在租屋處不得外出，未曾與社會接觸，心智年齡僅10歲，直到北屯區北京里長蘇乙青發現，這起「黑戶青年」案才意外曝光。台中市府目前已介入，並組成跨局處小組，希望幫青年盡速取得身分與戶籍，以利後續復學、就業及居住。

黃父向警方坦言，黃姓青年的親生母親是東南亞籍移工，他與對方曾共同撫養孩子，之後女方不告而別，兩人也沒有結婚。此後，黃父打零工，與兒子平時相依為命，不料兒子今年2月從陽台摔落，跌破1樓陽台遮雨棚，讓他賠了9000元，他一氣之下將人趕出家門。

事後，黃父向警方解釋，他認為孩子21歲也該自立了，才把人趕出去。不過，黃姓青年從小被叮囑要待在屋內，未曾未接觸外人，個性非常單純，談吐反應如同10歲孩子，也不識字，根本無謀生能力，因此只能流落街頭，靠撿回收維生，直到在回收場被里長蘇乙青關心，整起案件才曝光。

▲蘇乙青給予先前黃姓青年一個大大擁抱。（圖／里長蘇乙青提供）

市長盧秀燕得知後非常關切，16日責成副秘書長張大春召集社會局、民政局、警察局、教育局與衛生局，組成跨局處協助小組，希望更快、更積極地協助青年穩定生活，儘速幫他取得身分與戶籍，以利後續安排復學、就業、居住等相關事宜。

社會局說明，青年目前暫時安置於臨時收容處所，餐食與基本生活照顧無虞，白天由生活輔導員帶領參加活動，加強他的人際互動和生活自理能力。因為青年自述過去生病都是吃爸爸買的成藥，沒去過醫院，為了確認青年的身體狀況，市府將專案協助帶他做健康檢查，以及確認是否需要補接種疫苗。

現階段，社工將積極聯繫黃父，先取得出生證明等相關文件，協助父子做親子鑑定，並辦理認領登記。待協助青年取得身分，再討論接下來的生活規劃及國民補習教育資源。

社會局表示，黃姓青年也期待可以工作自立，若有適合的工作機會也會媒合轉介，積極輔導他回歸社會。