準薇帕還在長！最新路徑出爐　暴風圈擴大「不排除海警」

▲準薇帕外圍環流相當廣闊，發展也很緩慢。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

薇帕還沒長好，位於菲律賓呂宋島東方海面的熱帶性低氣壓（TD09）17日晚間位在鵝鑾鼻東南方約820公里處，日本氣象廳至今尚未升格它為今年第6號颱風「薇帕」，中央氣象署預估，準薇帕將以時速18公里向西北西行進，一旦增強為颱風且路徑更偏北、暴風圈擴大，不排除發布海上颱風警報的可能。

氣象署根據最新系集模式路徑預測顯示，18日至19日TD09清晨將通過呂宋島北方至巴士海峽間，逐漸進入南海，再朝廣東西側沿海的機率較高，最接近台灣的時間為18日晚至20日上半天，周末2天受其外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率。

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▼準薇帕最新路徑，周末最靠近台灣。



TD09在向西北西行進的過程中，各模式對其預測路徑仍有分歧，最新資料顯示，通過呂宋島及其北側近海的機率較高，但也有部分資料顯示有更偏北通過巴士海峽或接近台灣南方近海的可能性。氣象署指出，由於目前預報不確定性仍大，一旦TD09增強為颱風且路徑更偏北、暴風圈擴大，不排除發布海上颱風警報的可能。

隨著熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，目前各國數值模式預測指出，19日至20日白天東半部地區及恆春半島易出現顯著雨勢。

7/18（周五）－東半部地區有局部大雨，西半部多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區亦有局部大雨機率。

7/19~7/20（周六～周日）－東半部及恆春半島降雨最明顯，有大雨或局部豪雨機率，尤其東部、東南部山區不排除有豪雨等級以上降雨；南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；中部以北地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

7/21（下周一）起－熱帶性低氣壓或颱風遠離，台灣附近仍受低壓帶影響，天氣持續不穩定。東半部及恆春半島仍有短暫陣雨或雷雨；北部與南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▼薇帕颱風一誕生且路徑偏北、暴風圈擴大，不排除發布海上颱風警報 。（圖／中央氣象署）

