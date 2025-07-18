　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準薇帕還在長！最新路徑出爐　暴風圈擴大「不排除海警」

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲準薇帕外圍環流相當廣闊，發展也很緩慢。（圖／中央氣象署，下同）

記者許力方／台北報導

薇帕還沒長好，位於菲律賓呂宋島東方海面的熱帶性低氣壓（TD09）17日晚間位在鵝鑾鼻東南方約820公里處，日本氣象廳至今尚未升格它為今年第6號颱風「薇帕」，中央氣象署預估，準薇帕將以時速18公里向西北西行進，一旦增強為颱風且路徑更偏北、暴風圈擴大，不排除發布海上颱風警報的可能。

氣象署根據最新系集模式路徑預測顯示，18日至19日TD09清晨將通過呂宋島北方至巴士海峽間，逐漸進入南海，再朝廣東西側沿海的機率較高，最接近台灣的時間為18日晚至20日上半天，周末2天受其外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼準薇帕最新路徑，周末最靠近台灣。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

TD09在向西北西行進的過程中，各模式對其預測路徑仍有分歧，最新資料顯示，通過呂宋島及其北側近海的機率較高，但也有部分資料顯示有更偏北通過巴士海峽或接近台灣南方近海的可能性。氣象署指出，由於目前預報不確定性仍大，一旦TD09增強為颱風且路徑更偏北、暴風圈擴大，不排除發布海上颱風警報的可能。

隨著熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，目前各國數值模式預測指出，19日至20日白天東半部地區及恆春半島易出現顯著雨勢。

7/18（周五）－東半部地區有局部大雨，西半部多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區亦有局部大雨機率。

7/19~7/20（周六～周日）－東半部及恆春半島降雨最明顯，有大雨或局部豪雨機率，尤其東部、東南部山區不排除有豪雨等級以上降雨；南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；中部以北地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

7/21（下周一）起－熱帶性低氣壓或颱風遠離，台灣附近仍受低壓帶影響，天氣持續不穩定。東半部及恆春半島仍有短暫陣雨或雷雨；北部與南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▼薇帕颱風一誕生且路徑偏北、暴風圈擴大，不排除發布海上颱風警報 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發現金1萬要「舉債千億」　卓榮泰3張圖解釋
鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」
最帥氣身影！國中生清晨「獨自清水溝」原因曝　7.5萬人讚翻
吃到一半「天花板整塊掉落」　餐廳老闆宣布：全場免單！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準薇帕還在長！最新路徑出爐　暴風圈擴大「不排除海警」

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜：會被懲罰

今年首波「年度大潮」要來了　氣象署示警7縣市沿海注意海水倒灌

快訊／警戒升級！大雷雨猛砸1地「國家警報響」 9縣市豪大雨特報

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」　2大重點澄清：要告前追求者

2025桃園機場體驗營7月18日報名開跑　夜宿桃機直擊航空樞紐24小時運作秘辛

2大助威「準薇帕」長超胖甩雨台灣　3天雨量驚人！紫爆一條線

最帥氣身影！西港國中生清晨「獨自清水溝」原因曝　7.5萬人讚翻

吃到一半「天花板整塊掉落」！竹圍漁港餐廳老闆宣布：全場免單

「夏日1神器」蝦皮販售竟違規　13賣家被罰了

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【國道驚魂】插隊爆氣尾隨...駕駛怒丟酒瓶洩憤！

【要檢舉嗎？】演習中高架橋下車拍照　2女全被錄

準薇帕還在長！最新路徑出爐　暴風圈擴大「不排除海警」

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜：會被懲罰

今年首波「年度大潮」要來了　氣象署示警7縣市沿海注意海水倒灌

快訊／警戒升級！大雷雨猛砸1地「國家警報響」 9縣市豪大雨特報

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」　2大重點澄清：要告前追求者

2025桃園機場體驗營7月18日報名開跑　夜宿桃機直擊航空樞紐24小時運作秘辛

2大助威「準薇帕」長超胖甩雨台灣　3天雨量驚人！紫爆一條線

最帥氣身影！西港國中生清晨「獨自清水溝」原因曝　7.5萬人讚翻

吃到一半「天花板整塊掉落」！竹圍漁港餐廳老闆宣布：全場免單

「夏日1神器」蝦皮販售竟違規　13賣家被罰了

鄭雨盛爆未婚生子「神隱8個月」首現身！　官方近況照掀熱議

師大女足抽血換學分！　唐玲震驚「近乎被凌遲的痛」：怎會發生在台灣

《分裂之門2》砸千萬請實況主宣傳　上市不到一月流失96%玩家

閱之海筆記／禁室培慾真實版：「籠鳥案」透露的性意涵

準薇帕還在長！最新路徑出爐　暴風圈擴大「不排除海警」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

生活熱門新聞

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」2大重點澄清

準薇帕最新路徑　暴風圈擴大不排除海警

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

即／9縣市豪大雨特報！1地國家警報響

西港國中生獨清水溝！暖心原因被讚翻

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

普發1萬元喊卡合理嗎？6.2萬人投票結果曝

天花板整塊掉落！竹圍漁港餐廳老闆：全場免單

薇帕颱風預計今晚生成　周末全台有雨「東部下到發紫」

年度大潮要來了　氣象署示警7縣市

男友交往8個月不忍了！她崩潰「生理期都不放過我」

蛤蜊吐沙不用等！日達人教快速技巧　只要10分鐘

高鐵座位被佔「妳去看看自由座」　一票怒了

更多熱門

相關新聞

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

「準薇帕」巨大外圍環流甩雨！中央氣象署表示，熱帶性低氣壓 TD09 目前在菲律賓東方海面持續發展，最快今（17日）晚增強為今年第6號颱風「薇帕」，明天（18日）起到周末將逐漸接近並通過巴士海峽一帶、進入南海，由於其外圍環流廣闊，不論是否發布颱風警報，將會為東半部及恆春半島帶來顯著降雨及長浪。

韓暴雨滅村！堤防潰決「斷水斷電」活埋牛隻

韓暴雨滅村！堤防潰決「斷水斷電」活埋牛隻

最後一通電話！他開車「慘遇暴雨灌頂」溺斃

最後一通電話！他開車「慘遇暴雨灌頂」溺斃

韓暴雨4死傷！擋土牆崩塌活埋白車9秒影像曝

韓暴雨4死傷！擋土牆崩塌活埋白車9秒影像曝

準薇帕颱風明起影響台灣　周日又有熱帶系統接力發展

準薇帕颱風明起影響台灣　周日又有熱帶系統接力發展

關鍵字：

氣象氣象雲為怕颱風颱風豪雨

讀者迴響

熱門新聞

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」2大重點澄清

準薇帕最新路徑　暴風圈擴大不排除海警

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

即／9縣市豪大雨特報！1地國家警報響

1香料是「抗癌超級食物」能預防大腸癌！

西港國中生獨清水溝！暖心原因被讚翻

普發現金要舉債千億　卓榮泰3張圖解釋

江祖平燙傷怒控導播！返家痛哭　三立電視回應了

王義川又翻車！公報夾反罷文宣「時間軸」曝光

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

北漂獅已吸金7百萬！大巨蛋也開紅盤

更多

最夯影音

更多

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面