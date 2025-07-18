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閱之海筆記／禁室培慾真實版：「籠鳥案」透露的性意涵

▲▼《甜心大叔》知英、竹中直人、吉澤亮。（圖／車庫娛樂提供）

《禁室培慾》男主角竹中直人，跟韓國女星知英合演電影《甜心大叔》時，也有床戲。（圖／車庫娛樂提供）

作者／馬賽克

日本著名情色電影系列《禁室培慾》(完全なる飼育)，開風氣之先的第一部，取材自真實發生的社會案件：「東京豊島區女子高生誘拐事件」：又稱「籠鳥事件」(籠の鳥事件)。

案發於1965年11月25日晚，東京豐島區共榮女子商業高中三年級一名17歲高中生A女，在社團活動結束後，冒雨從西武線椎名町站趕回家途中，被40歲男子角圓盯上後跟踨。當時A女撐著傘。角園從背後用金屬鞋拔抵住她的脖子，對她說：「你要是敢聲張，我就殺了你！」A女害怕，不敢反抗。

▲《禁室培慾》香港DVD版的封面。(圖／翻攝自MBD網站）

《禁室培慾》香港DVD版的封面。(圖／翻攝自MBD網站）

角圓把A女帶回到自己的公寓。 進入房間後，角園用手銬銬住Ａ女、用繃帶蒙住她的眼睛和嘴巴，然後用一把水果刀當作武器，試圖性侵他，但無法得逞；後來強迫她「口愛」解決。翌日，A女要求解開手銬，並表示自己不會逃跑，對方同意了。

之後，角園對A女的態度開始放軟。綁架後第四天，角園把A女獨自留在家中，自己外出替她買了內衣、洋裝及女性用品。A女感覺自己安全了，開始了跟角園長達6個月的同居生活。

▲東京豊島區女子高生誘拐事件。（圖／翻攝自網路）

▲日本媒體大幅報導東京豊島區女子高生誘拐事件。（圖／翻攝自網路）

A女的父母在女兒失蹤後曾去報案，但警方愛理不理，說A女可能住在朋友家，要他們過一陣子後再來報案。Ａ女父母於是在街上張貼和散發傳單，並尋找目擊者。皇天不負苦心人。六個月後，有目擊者發現A女後向警方舉報，此案宣布偵破。

破案後，A女的「怪異行為」引發關注。人們質疑她為何沒有找機會逃跑、反而是以包庇施暴者的態度出庭作證。根據A女的證詞，她最初是因為害怕被殺而不敢逃跑。遭到角園性侵後，她開始認為「在這種情況下逃回家，已毫無意義」。既然她已透露真實身份，就算逃跑，對方肯定會再找到自己。她最終的結論是：寧願犧牲自己，也不願給家人帶來麻煩。

▲▼日本女記者伊藤詩織，遭記者山口敬之性侵，以民事訴訟勝訴，拿到330萬日圓的精神賠償金。（圖／達志影像／美聯社）

日本女記者伊藤詩識遭記者山口敬之性侵，民事訴訟勝訴，拿到330萬日圓的精神賠償金。（圖／達志影像／美聯社）

此案顯然是「斯德哥爾摩症候群」的代表性案例之一：意指「被害者對於加害者產生情感，同情加害者、認同加害者的某些觀點和想法，甚至反過來幫助加害者的一種情結」。只不過，衍生這個名詞的事件，發生在1973年，比「籠鳥案」還晚了好幾年。

此案更暴露出：儘管二戰後麥克阿瑟硬塞給日本一本「和平憲法」，但始終未能改變日本男尊女卑、女子普遍逆來順受的社會心態。日本的「電車痴漢」為何世界知名？重要原因之一：是多數受害者寧願選擇容忍，助長了這種歪風。

▲▼ 1108 金馬影展黑箱日記-伊藤詩織。（圖／記者黃克翔攝）

伊藤詩織帶著她導演的紀錄片《黑箱日記》來台參加金馬影展。（圖／記者黃克翔攝）

日本MeToo運動先鋒：女記者伊藤詩織控告2015年4月時、被舊識（前TBS電視台華府分社社長）山口敬之下藥迷姦。此案纏訟多年；最終刑事指控不成立，僅在民事訴訟上勝訴。

此一事件曾被英國BBC電視台拍成紀錄片《日本之恥》。裡面敘途了一名被性侵的女子要在日本為自己伸張正義，是多麼的不被社會同胞的諒解。

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