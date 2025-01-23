閱之海筆記／從清純女優到赤裸狂花：島田陽子的性暴走！

▲風華正茂時期的島田陽子。（圖／達志影像／美聯社）

作者／馬賽克

日本女星澤井杏奈因為主演美劇《幕府將軍》(Shōgun)，贏得「黃金時段艾美獎劇情類影集最佳女主角獎」。這很容易讓人聯想起1980年第一版《幕府將軍》裡，飾演同一角色的島田陽子。後者同樣獲得艾美獎影集類最佳女主角提名，雖然並未獲獎，卻在翌年(1981年)的「金球獎」裡封后(影集類最佳女主角獎)；演藝生涯達到頂峰。 但誰也沒想到她接下來的人生卻是一團糟，淒涼收場以終。

1970年時，島田陽子在日劇《幼妻》第11集《貞操危機》裡出道。這一年，她才17歲。翌年。她在日劇《冰點續集》裡飾演辻口陽子一角；該劇的最終回創下42.7%的高收視率。接下來，她轉戰電影圈，被歸類為「清純派女優」，演出了包括《砂之器》(1974)、《球形的荒野》(1975)、《犬神家的一族》(1976)等多部知名作品。

▲1980年版的《幕府將軍》。（圖／翻攝自YouTube）

憑著《幕府將軍》在金球獎封后，更讓島田的地位躍升為「國際女優」。這一年，她28歲。當時她在日本人心目中的地位，就等同後來「國際章」(章子怡)之於中國大陸人一樣。

《幕府將軍》的確是島田陽子人生中的重要轉捩「點」。在此之前，她扛著的是清純女優形象。但是在《幕府將軍》裡，她露點了！2024年的版本裡，澤井杏奈的床戲拍得十分保守：畫面黑麻麻，啥也看不到。但是在第一版裡，島田陽子走進李察張伯倫房間那一幕，是兩點全露的(另有一場陪浴戲，也有露點)！

從此之後，她在銀幕上就不再是僅以清純形象示人了。1988年，她演出伊藤俊也執導、改編自山崎洋子推理小說的異色電影《花園的迷宮》。這部電影是她生命中的重大劫難。因為合演者除了黑木瞳之外，還有一個人，叫內田裕也。 內田裕也是搖滾歌手，也演電影(演得最多的是三級片)。

▲年輕時的內田裕也。（圖／翻攝自維基百科）

不曉得是否內田裕也壞壞的氣質對島田陽子特別有致命的吸引力，兩人竟然「在一起」！同年，八卦周刊《Friday》曝光了兩人在夏威夷一處公寓裡幽會的照片。內田為了與島田結婚，向分居妻子、同樣是影星的樹木希林提出離婚，但被後者拒絕；島田自始至終無法合法地跟內田雙宿雙棲。

更糟的是，內田裕也後來不曉得發什麼神經，1991年時竟然要參選東京都知事！島田為了幫助他，不斷借錢，最後欠下一屁股債，連2.5億豪宅的房貸和欠稅都無法支付。為了還債，1992年她拍了第一本全裸寫真集《Kir Royal》。這一年，她39歲。

▲島田陽子的第一本全裸寫真集。（圖／寫真集封面）

香港有些媒體人嘴巴很賤，把那些大齡之時才拍全裸寫真集的藝能人戲謔的稱之為「老餅」。最終，島田陽子也成了其中一「餅」。

此外，已是大齡熟女的她還接拍了一些需要露點的洋片；當中包括在1995年的《哭泣殺神》(Crying Freeman)裡，演出一場「女人置上」的激情戲。 但這還不是最勁爆的。2011年，島田跟專門找藝能人拍AV的MUTEKI公司簽約，以57歲之齡宣布在AV界出道！

島田有過一次婚姻：同居兩年後，於1994年跟比她小兩歲的電視燈光師米山仁結婚；2019年兩人離婚。2022年7月25日，島田因大腸癌引起的併發症在東京離世。享年69歲。