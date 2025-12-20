　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／喇嘛與仁波切　西藏活佛仁波切四處流亡現況

文／賴賴

▲▼喇嘛與仁波切　。（圖／聯影）

瘋言瘋語：

這部長達八年的紀錄片，短短一個半小時，刻畫出一個喇嘛侍者如何忠誠的照顧這位小小仁波切，高僧轉世成為小小仁波切，卻因官方問題而無法返回原屬寺院顛沛流離，全靠老喇嘛忠心耿耿如父如母的照顧供養，含辛茹苦脣齒相依，過程多處雖沒有刻意煽情的設計，都可以看出那份人性最純粹的真善，而外型莊嚴的小仁波切，非常可愛討喜，見證真實故事，未來也讓我們對喇嘛和仁波切更深刻的認識與敬意。

就電影流暢角度，這部片全片無冷場，沒有紀錄片的沉悶，多的是對於每個真實畫面所產生的感動與感慨，就兩個月從印度走到西藏，銀幕上只出現幾分鐘，真實卻是紮紮實實的一步一腳印，相信看完沒有人不動容，也很希望知道後來他們的故事，期待有後續，看完非常想站起來向導演致敬，雖然是紀錄片，導演運鏡和鏡位設計，呈現最真實的全貌與鏡頭語言，五顆星推薦這部偉大的作品。

片　　名： 喇嘛與仁波切
英文名稱： BECOMING WHO I WAS
導　　演：文暢庸、Jeon Jin
配　　音：傑森貝特曼、Fortune Feimster、珍妮佛古德溫、關繼威
類　　型：紀錄片
片　　長：1 時 36 分
上映日期： 2025/12/19
國　　家：南韓
語　　言：北印度、拉達克語、藏語
發行公司： 聯影

劇情大綱

故事發生在海拔三千五百公尺的印度北部拉達克。五歲的安杜，被認定為前世西藏高僧轉世的「仁波切」，他天真稚氣，卻背負著眾人投射的信仰期待。陪伴在他身旁的，是年邁而沉默的僧侶烏金——既是老師、守護者，也是他在動盪世界中唯一的依靠。兩人雖然物質匱乏，卻在日常相處中建立起深厚而溫暖的情感。

然而，因西藏與中國之間的政治紛爭，安杜無法返回西藏的寺院。一名沒有寺院依歸的仁波切，反而引來質疑與排斥，最終安杜與烏金被拉達克的寺院逐出，只能相依為命，踏上一段前往三千公里外西藏邊境的艱辛旅程。信仰的重量，在現實中顯得如此孤獨而殘酷。

導演文暢庸與安杜的相遇始於2009年。當時他在拉達克拍攝紀錄片《東洋醫學紀行》，透過通曉藏醫的烏金，認識了年幼的安杜。文暢庸回憶：「我一眼就被他們師徒之間濃厚的情感吸引，那是一種不需要言語的信任與依賴。」也正是這份情感，促使他展開長達九年的拍攝。

長時間在高海拔地區拍攝，對身體與精神都是極大考驗。文暢庸坦言，拍攝期間高山症、凍傷、感冒不斷，但更難承受的，是目睹兩位主角被誤解、被排擠卻無能為力的痛苦。「有時我只能拿著攝影機站在一旁，那種無法介入的歉疚感，至今仍難以忘懷。」

片中最令人心碎的一幕，是安杜站在西藏邊境，向山的另一端吹奏海螺祈禱。那次拍攝是在暴風雪與濃霧中進行，沒有登山裝備，徒步十一個小時。「所有的悲傷與寒冷，都只能原封不動地帶下山。」導演如此形容。當晚，他問安杜在祈禱什麼，安杜回答，他代替導演向旅途中遇見的西藏人民傳達思念。那一刻，文暢庸第一次強烈感受到，這個孩子早已悄悄長大。

拍攝結束時的離別，同樣令人鼻酸。三人相擁而泣，約定未來一定要再相見。「人總是在分開後，才會想起在一起時沒能為對方做到的事。」這句話，也成了貫穿《喇嘛與仁波切》的情感核心。

如今，安杜已在錫金的寺院接受正式的仁波切教育，逐漸褪去孩子氣；烏金則回到拉達克，獨自完成長達七個月的閉關修行。文暢庸感性地說：「能與他們相遇，是我人生中最大的祝福。希望他們的故事，能為這個世界帶來一點溫暖與慰藉。」

▲▼喇嘛與仁波切　。（圖／聯影）

▲原來確認仁波切之後，就不能在原生家庭裡繼續生活了。

▲▼喇嘛與仁波切　。（圖／聯影）

▲跋山涉水，披荊斬棘，走過春夏秋冬來到目的地。

▲▼喇嘛與仁波切　。（圖／聯影）

▲由於盤纏有限，老喇嘛在寒冬，只買仁波切的手套。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北捷隨機砍人累計4死11傷！最新傷亡名單曝光
北京強烈譴責軍售　美國務院：對台承諾不變、籲停止施壓
誠品員工猜測「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉
誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」　還原張文現場狀況
張文隨機殺人　受害者拜託路人：跟我爸媽說我很愛他們
快訊／玉山今晨降瑞雪！　累積約2.5公分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／喇嘛與仁波切　西藏活佛仁波切四處流亡現況

瘋電影／阿凡達：火與燼　丙午年赤馬紅羊劫先燒納美族

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

瘋電影／喇嘛與仁波切　西藏活佛仁波切四處流亡現況

瘋電影／阿凡達：火與燼　丙午年赤馬紅羊劫先燒納美族

北捷隨機砍人累計4死11傷！最新傷亡名單曝光　2人還在加護病房

超商超市「冬至優惠」懶人包　超萌酷洛米包裝、燒仙草買1送1

機票最低73折、飛日本免萬元　各航空年末優惠一次看

最貴地段驚見「史前人骨」！　台中3大遺址地價破百萬開發添變數

女友冬天出門「不穿內衣」他急提醒！一票女網友+1：真的很輕鬆

妝髮全毀Kevin 老師受難眼神死　阿本崩潰「現在還來得及逃走？」

「我不知道」布恩否認會面今井達也　洋基仍被視為最有力下家

誠品員工猜測「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

北京強烈譴責軍售　美國務院：對台承諾不變、籲停止施壓

瘋電影／喇嘛與仁波切　西藏活佛仁波切四處流亡現況

【北檢全武行】「鮑魚大亨」落跑案！　「火爆子」推擋鏡頭副所長喝斥

名家熱門新聞

丙午年赤馬紅羊劫先燒納美族

西藏活佛仁波切四處流亡現況

2013版台灣最正十大主播排名

害死你的「自殺式」防身術

沾親帶故：談韓國的「倫理片」

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

你附近的朋友都在玩什麼App？

蔡志松再會歷史　歷史再會了

英國藝術家徵求各國女性私處

日本達美樂初音APP台灣玩的到

比我最搖擺更搖擺　久保田利伸

Art Basel HK　亞洲當代藝術正熱

小松未步的柔情心願　只有一個

更多熱門

關鍵字：

瘋電影.賴賴.喇嘛與仁波切.導演文暢庸.Jeon Jin

讀者迴響

熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文行兇前折返回租屋處縱火　畫面曝光

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

即／張文父母離開派出所　全程不發一語

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

快訊／張文桃園家被搜！警凌晨帶回3物

嫌一路殺上樓！麥當勞拉鐵門近10人躲櫃台

張文空軍退伍　疑私自練刀彈犯案

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面