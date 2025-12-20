瘋電影／喇嘛與仁波切　西藏活佛仁波切四處流亡現況

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部長達八年的紀錄片，短短一個半小時，刻畫出一個喇嘛侍者如何忠誠的照顧這位小小仁波切，高僧轉世成為小小仁波切，卻因官方問題而無法返回原屬寺院顛沛流離，全靠老喇嘛忠心耿耿如父如母的照顧供養，含辛茹苦脣齒相依，過程多處雖沒有刻意煽情的設計，都可以看出那份人性最純粹的真善，而外型莊嚴的小仁波切，非常可愛討喜，見證真實故事，未來也讓我們對喇嘛和仁波切更深刻的認識與敬意。

就電影流暢角度，這部片全片無冷場，沒有紀錄片的沉悶，多的是對於每個真實畫面所產生的感動與感慨，就兩個月從印度走到西藏，銀幕上只出現幾分鐘，真實卻是紮紮實實的一步一腳印，相信看完沒有人不動容，也很希望知道後來他們的故事，期待有後續，看完非常想站起來向導演致敬，雖然是紀錄片，導演運鏡和鏡位設計，呈現最真實的全貌與鏡頭語言，五顆星推薦這部偉大的作品。

片 名： 喇嘛與仁波切

英文名稱： BECOMING WHO I WAS

導 演：文暢庸、Jeon Jin

類 型：紀錄片

片 長：1 時 36 分

上映日期： 2025/12/19

國 家：南韓

語 言：北印度、拉達克語、藏語

發行公司： 聯影

劇情大綱

故事發生在海拔三千五百公尺的印度北部拉達克。五歲的安杜，被認定為前世西藏高僧轉世的「仁波切」，他天真稚氣，卻背負著眾人投射的信仰期待。陪伴在他身旁的，是年邁而沉默的僧侶烏金——既是老師、守護者，也是他在動盪世界中唯一的依靠。兩人雖然物質匱乏，卻在日常相處中建立起深厚而溫暖的情感。

然而，因西藏與中國之間的政治紛爭，安杜無法返回西藏的寺院。一名沒有寺院依歸的仁波切，反而引來質疑與排斥，最終安杜與烏金被拉達克的寺院逐出，只能相依為命，踏上一段前往三千公里外西藏邊境的艱辛旅程。信仰的重量，在現實中顯得如此孤獨而殘酷。

導演文暢庸與安杜的相遇始於2009年。當時他在拉達克拍攝紀錄片《東洋醫學紀行》，透過通曉藏醫的烏金，認識了年幼的安杜。文暢庸回憶：「我一眼就被他們師徒之間濃厚的情感吸引，那是一種不需要言語的信任與依賴。」也正是這份情感，促使他展開長達九年的拍攝。

長時間在高海拔地區拍攝，對身體與精神都是極大考驗。文暢庸坦言，拍攝期間高山症、凍傷、感冒不斷，但更難承受的，是目睹兩位主角被誤解、被排擠卻無能為力的痛苦。「有時我只能拿著攝影機站在一旁，那種無法介入的歉疚感，至今仍難以忘懷。」



片中最令人心碎的一幕，是安杜站在西藏邊境，向山的另一端吹奏海螺祈禱。那次拍攝是在暴風雪與濃霧中進行，沒有登山裝備，徒步十一個小時。「所有的悲傷與寒冷，都只能原封不動地帶下山。」導演如此形容。當晚，他問安杜在祈禱什麼，安杜回答，他代替導演向旅途中遇見的西藏人民傳達思念。那一刻，文暢庸第一次強烈感受到，這個孩子早已悄悄長大。



拍攝結束時的離別，同樣令人鼻酸。三人相擁而泣，約定未來一定要再相見。「人總是在分開後，才會想起在一起時沒能為對方做到的事。」這句話，也成了貫穿《喇嘛與仁波切》的情感核心。



如今，安杜已在錫金的寺院接受正式的仁波切教育，逐漸褪去孩子氣；烏金則回到拉達克，獨自完成長達七個月的閉關修行。文暢庸感性地說：「能與他們相遇，是我人生中最大的祝福。希望他們的故事，能為這個世界帶來一點溫暖與慰藉。」

▲原來確認仁波切之後，就不能在原生家庭裡繼續生活了。

▲跋山涉水，披荊斬棘，走過春夏秋冬來到目的地。

▲由於盤纏有限，老喇嘛在寒冬，只買仁波切的手套。

