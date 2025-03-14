閱之海筆記／沾親帶故：談韓國的「倫理片」

▲金基德代表作、徐情主演的《漂流慾室》（台譯《水上賓館》）。（圖／電影海報）

作者／馬賽克

不少人好奇：韓國有合法的A片嗎？答案是有的。但起步很晚，直到近年才有合法的A片製作公司。不過無論質與量，跟美、日的正港A片比起來還是差了一大截；感覺上還是跟傳統的「限制級」(18禁)影片差不多。

韓國的憲法不像日本是被美國人硬塞的「和平憲法」，影片檢查一直十分嚴格。但是經過「韓國電影教父」林權澤、金基德、朴贊郁等人的不斷挑戰尺度、以及他們的作品一再在外國各大影展裡獲獎後，韓國的電檢尺度總算「與時俱進」。

▲ 為限制級電影開闢了坦途的《愛瑪夫人》。(圖／電影海報)

韓國的限制級電影(或說是情色電影)從1980年代起開始蓬勃。崛起的原因卻很詭異：全斗煥發動「雙十二軍事政變」奪得政權後，因為鎮壓「光州民主運動」造成民意大反彈。為了消弭反對聲音和轉移焦點，政府決定放寬電影尺度。1982年時，鄭仁燁導演、混合法國名片《艾曼纽》與本土通俗劇《自由夫人》兩大元素的情慾電影《愛瑪夫人》大受歡迎，成為年度票房冠軍，更為限制級電影開闢了坦途。

早期韓國情色片的內容多半描寫女性情慾解放、外遇、以及低層人民的生活悲歌，很有社會寫實意味。後來，許多名導演投入這類創作，製作成本提高、題材更廣泛、內容也更有深度。例如《水上賓館》(2004，港譯《漂流欲室》)、《人間中毒》(2014)、《下女的誘惑》( 2016)等。許多知名女星都演過這類情色電影：例如孫藝珍、宋智孝、林智妍等；更別說幾乎每片必脫的影后全度妍了。

▲ 朴贊郁的傑作《下女的誘惑》。（圖／電影海報)

網路時代崛起後，韓國更湧現了大量小成本製作的「18禁」電影；再過來就是近年出現的合法A片了。台灣人普遍認知的A片，不管有碼或無碼，都是「真槍實彈」(Hardcore)的在「嘿咻」。但韓國的合法A片，只是疑似「真槍實彈」。因為不但打碼，而且碼得十分厚重！感覺上跟韓國以前的「18禁」電影相差不大。

大陸的影片網站一概把兩者分類在限制級(18禁)影片那一欄(以別於美、日的正宗A片)。依照大陸的用語，叫「倫理片」。以「倫理片」這個詞來形容韓國這類「A與不A難辨」的影片，卻是意外的最貼切不過。

▲ 以《寄生上流》知名的青龍獎影后趙汝貞，演過不少情色片。（圖／車庫娛樂提供）

由於韓國對網路有諸多法規限制，這類影片有很多內容不能拍。但為了吸引觀看者，業者遂在角色的人際和倫理關係上打主意。於是，一拖拉庫片名叫《同學的漂亮媽媽》、《我跟火辣嫂子有個約會》、《叔叔的性感女朋友》等「沾親帶故」的影片就像潰堤般似的一波接一波湧現了。

俗語說「愈禁忌愈甜蜜」。韓國業者顯然是希望是在有限的創作空間裡。給觀眾帶來一點「刺激」。但看多了不免麻木，而內容也很難變出什麼新花樣。久了，觀眾也是會看膩的。