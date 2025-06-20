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閱之海筆記／石頭記：韓國情色片裡的假奶

▲▼青龍獎影后趙汝貞《情慾對決》挑戰激情床戲，與金柱赫合作。（圖／車庫娛樂提供）

▲ 青龍獎影后曹汝貞演過不少尺度大膽的情色片。（圖／車庫娛樂提供）

作者／馬賽克

韓國情慾電影的尺度，遠比大陸、台灣開放。非但有合法製作的「倫理片」(類A片）， 在電影院放映的大製作電影裡，亦不乏尺度極為大膽的情慾片。上述兩者，往往被統稱為「情色片」，但常看這類電影的觀眾，往往會得到一個印象及產生疑問：為什麼假奶這麼多？

韓國的情色片起步比日本、香港晚；在風氣上、儲備人才的制度上，都比較遜色(何況，日本人口就有1.2億)。然而韓國是後來居上的整型大國。情色片流行起來後，許多投入這個行業的女性同胞整過的胸部就被迫曝光，一覽無遺。當然，也不排除有更多人是因為投入這個行業之後才去「整」的。

罩杯,胸部。（圖／達志示意圖）

大胸部小胸部，各有各的美好。（圖／達志示意圖）

以往女性同胞做胸部整形，主要是為了穿衣服好看(小部分是手術後做乳房重建)、或是職業需要(例如模特兒)，通常是不輕易公開示人的。但情色片大大改變了此一現象。

對於胸部整形，歐美人士接受度是很高的；尤其是美國人，德州人更是幾乎什麼東西都講求要大：從餐食的份量、房子、汽車到女性的胸部，最後者尤其誇張，她們完全不了解 「物輕情義重」的道理。許多女子胸部本來已經不小，卻還要去做增大手術。

▲▼ H巨乳讓男優投降！20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了。（圖／AV One Love萬楽提供）

H巨乳可能是許多男人、甚至女人的夢想。(圖／AV One Love萬楽提供)

美國有一位著名的情色片製作人兼導演羅斯梅耶(Russ Meyer)。他作品裡的女星，胸部十分誇張的一個比一個大、一個比一個假，但是他仍樂此不疲，觀眾也欣然接受。

韓國情色片的製作方顯然接受了美國同業的審美標準：「假奶總比小奶好」。於是他們製作的情色片裡，出現假奶之頻繁，簡直已到了「假奶如林」的地步。很多作品都可以用古典小說《紅樓夢》的另一個書名來作為它們的片名：《石頭記》。每個人審美標準不同；能不能接受假奶，屬於個人選擇(不喜歡的大可不看)。不過，在某種情況下，我是比較支持「真奶」的。

▲▼「第77屆金球獎頒獎典禮」《寄生上流》（左起）李姃垠、曹如晶（前譯：趙汝貞）、宋康昊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 第77屆金球獎頒獎典禮上，《寄生上流》演員(左起)李姃垠、曹汝貞、宋康昊在台上合影。(圖／達志影像／美聯社)

在奧斯卡電影《寄生上流》裡飾演豪宅女主人而知名度大開的韓國青龍獎影后曹汝貞，《寄生上流》之前演過不少尺度十分大膽的情色片。其中一部，喚作《後宮：色慾天下》。這是一部古裝片。它的劇情有點像陸劇《後宮甄嬛傳》。曹汝貞在片中有多場露兩點的激情戲。

問題來了：她的「咪咪」顯然是假奶(特徵就是不管身體怎麼動，咪咪總是紋絲不動)。 我們都知道，古代尚未發明胸部整形手術。所以古代女人有假奶，是不合乎邏輯的。當然有人會說：這不過是電影嘛，何必太較「真」？這個道理我也懂。不過心裡總是不免覺得有點突兀。建議製作者以後拍攝古裝情色片時，還是找真奶比較好；至少比較寫實嘛！

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