閱之海筆記／化情色為純情：電影版《挪威的森林》

▲《挪威的森林》電影版的鶴方海報。（圖／ 翻攝自維基百科）

作者／馬賽克

跟大多數「村粉」、「樹粉」一樣，日本作家村上春樹最廣為人知的作品《挪威的森林》，電影版在2010年推出後，我遲遲提不起勇氣去看。理由跟多數人一樣，深怕它跟自己所想像中的樣子相差太遠。事實上也的確如此。

這部電影的兩位製片人龜山千廣與小川真司，同樣是電視台出身。前者製作過《愛情白皮書》、《長假》等經典日劇。從這一點也可以透露出為何電影版的《挪威的森林》，會是我們現在看到的這個樣子。

▲村上春樹多次跟諾貝爾文學獎擦身而過。（圖／CFP）

說得明白一點，就是把小說中的情色成分盡情抹去，把它變成了像岩井俊二的《情書》、或行定勳的《在世界的中心呼喊愛情》那樣的純愛電影。若是以這個標準來評定，《挪威的森林》是比前二者遜色的。

製作方希望針對的對象，顯然是那些聽過本書的盛名、卻沒有看過原著的觀眾。然而結果顯示，製作方的操作並不成功。因為該片評價褒貶不一，票房更是慘敗。全球票房僅1760萬美元。在中國大陸更慘，僅300萬元人民幣(原因是在大陸上映的版本裡，連僅有的一場什麼也看不到的床戲都刪去了)。

▲ 菊地凜子2015年參加柏林影影展時的留影。（圖／達志影像／美聯社）

製作方找來法籍越南裔名導演陳英雄執導，顯然是希望藉著他的高國際名聲來拉抬這部電影，無奈「英雄」也救不了這部《挪威的森林》。儘管它入選67屆威尼斯影展金獅獎競賽單元，結果證明只是陪跑。台灣攝影師李屏賓的攝影的確很棒(尤其是外景的攝影)。卻同樣救不了它內容的貧乏。

我個人認為，選角是本片最大的敗筆。製作方找來菊地凜子飾演女主角直子，無疑是因為她在國際擁有高知名度，卻是全片敗筆中的敗筆。非但當時已近30歲的她演19歲的直子年紀偏大，更重要的是：向來一副打不死強悍表情的菊地凜子，飾演精神和肉體同樣脆弱的直子，根本毫無說服力！

▲ 日本女星成海璃子。（圖／攝自Instagram）

我心目中演直子的最佳人選，是當年的成海璃子。年紀相近(時年約18歲)，氣質也像。至於飾演男主角渡邊的松山健一，由於他演的《死亡筆記本》太週讓人印象深刻，突然變身為談情說愛的平凡大學生，實在讓人看得很不習慣。倒是飾演第二女主角小林綠的水原希子，活潑而充滿生命力，相當貼合小林綠本尊的性格。

《挪威的森林》電影版的失敗，讓我聯想起韓國導演李滄東改編自村上春樹短篇小說《納屋を焼》（《燒倉房》）的《燃燒烈愛》。該片拍出了村上作品中濃厚的疏離、蒼涼的風格，表現贏過《挪威的森林》的電影版。而且在各大影展裡獲得的獎譽，更是遠勝。