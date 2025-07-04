　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

閱之海筆記／化情色為純情：電影版《挪威的森林》

▲《挪威的森林》曾被拍成同名電影。（圖／ 翻攝自維基百科）

《挪威的森林》電影版的鶴方海報。（圖／ 翻攝自維基百科）

作者／馬賽克

跟大多數「村粉」、「樹粉」一樣，日本作家村上春樹最廣為人知的作品《挪威的森林》，電影版在2010年推出後，我遲遲提不起勇氣去看。理由跟多數人一樣，深怕它跟自己所想像中的樣子相差太遠。事實上也的確如此。

這部電影的兩位製片人龜山千廣與小川真司，同樣是電視台出身。前者製作過《愛情白皮書》、《長假》等經典日劇。從這一點也可以透露出為何電影版的《挪威的森林》，會是我們現在看到的這個樣子。

▲村上春樹多次跟諾貝爾文學獎擦身而過。（圖／CFP）

村上春樹多次跟諾貝爾文學獎擦身而過。（圖／CFP）

說得明白一點，就是把小說中的情色成分盡情抹去，把它變成了像岩井俊二的《情書》、或行定勳的《在世界的中心呼喊愛情》那樣的純愛電影。若是以這個標準來評定，《挪威的森林》是比前二者遜色的。

製作方希望針對的對象，顯然是那些聽過本書的盛名、卻沒有看過原著的觀眾。然而結果顯示，製作方的操作並不成功。因為該片評價褒貶不一，票房更是慘敗。全球票房僅1760萬美元。在中國大陸更慘，僅300萬元人民幣(原因是在大陸上映的版本裡，連僅有的一場什麼也看不到的床戲都刪去了)。

▲菊地凜子。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 菊地凜子2015年參加柏林影影展時的留影。（圖／達志影像／美聯社）

製作方找來法籍越南裔名導演陳英雄執導，顯然是希望藉著他的高國際名聲來拉抬這部電影，無奈「英雄」也救不了這部《挪威的森林》。儘管它入選67屆威尼斯影展金獅獎競賽單元，結果證明只是陪跑。台灣攝影師李屏賓的攝影的確很棒(尤其是外景的攝影)。卻同樣救不了它內容的貧乏。

我個人認為，選角是本片最大的敗筆。製作方找來菊地凜子飾演女主角直子，無疑是因為她在國際擁有高知名度，卻是全片敗筆中的敗筆。非但當時已近30歲的她演19歲的直子年紀偏大，更重要的是：向來一副打不死強悍表情的菊地凜子，飾演精神和肉體同樣脆弱的直子，根本毫無說服力！

▲成海璃子。（圖／攝自Instagram）

▲ 日本女星成海璃子。（圖／攝自Instagram）

我心目中演直子的最佳人選，是當年的成海璃子。年紀相近(時年約18歲)，氣質也像。至於飾演男主角渡邊的松山健一，由於他演的《死亡筆記本》太週讓人印象深刻，突然變身為談情說愛的平凡大學生，實在讓人看得很不習慣。倒是飾演第二女主角小林綠的水原希子，活潑而充滿生命力，相當貼合小林綠本尊的性格。

《挪威的森林》電影版的失敗，讓我聯想起韓國導演李滄東改編自村上春樹短篇小說《納屋を焼》（《燒倉房》）的《燃燒烈愛》。該片拍出了村上作品中濃厚的疏離、蒼涼的風格，表現贏過《挪威的森林》的電影版。而且在各大影展裡獲得的獎譽，更是遠勝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名快時尚品牌　遭重罰13.6億！
災難預言瘋傳！LINE推2大神功能「一鍵報平安」
詐團「代購黃金」逼死一家5口！資深警解析歹毒手法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

閱之海筆記／村上春樹無緣諾貝爾，因為挪威的森林太色？

閱之海筆記／石頭記：韓國情色片裡的假奶

閱之海筆記／禁忌的情慾：從金秀賢事件談日韓的蘿莉控

閱之海筆記／沾親帶故：談韓國的「倫理片」

閱之海筆記／「源」遠流長：幕府將軍的由來

閱之海筆記／從搖滾歌手到情色「黃」帝：內田裕也

閱之海筆記／從清純女優到赤裸狂花：島田陽子的性暴走！

閱之海筆記／《幕府將軍》與白人對東方女子的性幻想

閱之海筆記／「心中」呼喊愛情？日語意思讓人心驚驚！

閱之海筆記／日語進入日常：你是年下男，還是被炎上了？

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【末日感濃濃】葡萄牙海灘驚見怪雲壟罩！　遊客見狀全嚇傻急撤

【飛韓國大出包】行李箱遭海關上鎖，2樣物品成罪魁！

【豐原5口命案關鍵人曝】台中議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

連2天被追債！1家5口慘死　門前留粉筆字「取回」3車被拖走抵債

閱之海筆記／化情色為純情：電影版《挪威的森林》

大姊投資黃金遭詐！神秘債主「登門討500萬」　台中五口絕望同亡

罷團女志工街頭遭毆！「文山退葆」譴責賴士葆：暴力每幾天就發生

尹錫悅為戒嚴下令「激怒北韓攻擊」涉外患罪　韓檢拿到關鍵錄音檔

罷團驕傲買下公車廣告　鶄：坐了不投「沒資格搭大眾運輸工具」

歐洲估「準丹娜絲」暴風增強西修轉彎侵台！　AI最新擦邊路徑曝

台南大叔找冥婚對象！公開條件「未滿20歲死亡」　慘被罵翻

UNIQLO「鬼滅之刃、航海王」集合！九柱到齊、蛋頭島篇服飾亮相

狂搖超過1000次！　日本地震3D圖「衝破天際線」蓋出宇宙電梯

快訊／列出11檢照片　工程師深夜抵北檢複訊

閱之海筆記／化情色為純情：電影版《挪威的森林》

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

名家熱門新聞

化情色為純情：電影版《挪威的森林》

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

阿嬤說幸福就是吃飽睡飽

暗黑版泫雅？韓星的AV女優相似顏

搖滾歌手變情色片「黃」帝：內田裕也

村上無緣諾貝爾，因挪威的森林太色？

康熙來亂之「朕不給，你不能搶」

觀音山「長尾麝鳳蝶、紅珠鳳蝶」

「保險套工廠」最多棒棒的地方？

夏日音樂代言人 TUBE 夏日之夢

比蜆湯還護肝　鴻喜菇超有效

老婆的閨蜜是男的

涂璨琳寫意花鳥　看見原鄉生命力

更多熱門

相關新聞

村上無緣諾貝爾，因挪威的森林太色？

村上無緣諾貝爾，因挪威的森林太色？

以1960年代為背景、富有濃烈自傳色彩的《挪威的森林》。書中有多處極為露骨的性愛描寫。男主角渡邊的同窗好友木月，因為「性功能障礙」，無法跟青梅竹馬女女友直子正常歡好，結果自殺。因為姐姐和木月相繼自殺，對直子造成嚴重的精神性創傷。後來直子透過渡邊有了「第一次」，而且還「濕」了。

石頭記：韓國情色片裡的假奶

石頭記：韓國情色片裡的假奶

「源」遠流長：幕府將軍的由來

「源」遠流長：幕府將軍的由來

搖滾歌手變情色片「黃」帝：內田裕也

搖滾歌手變情色片「黃」帝：內田裕也

清純女優與赤裸狂花：島田陽子性暴走

清純女優與赤裸狂花：島田陽子性暴走

關鍵字：

村上春樹挪威的森林菊地凜子閱之海筆記

讀者迴響

熱門新聞

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

丹娜絲若生成　2天北轉不排除登陸台灣

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

Shein遭爆先漲價再打折！法國重罰13.6億

即／列出11檢照片　工程師深夜抵北檢複訊

蓋「柯文哲甲章」惹議　彭振聲堅持要柯決行　

即／地震狂搖！鹿兒島十島村宣布展開「撤離行動」

航空後換餐飲？業者證實經部來電要「軍人優惠」

「丹娜絲」颱風最快明天生成　周末不排除登陸台灣

正妹喝爛醉搭白牌車！醒來驚見司機在她身上「搖晃」

爺殺孫悲情內幕曝　男嬰2個月後遭溺殺

軍用品店老闆周一晚收拾打烊　最後身影曝

一家五口擠「無窗房」同亡　手機解密受阻

狂搖超過千次！日地震3D圖「衝破天際線」蓋出宇宙電梯

工程師曝檢察官+法官照　情侶檔轉貼合成「血痕」也栽了

更多

最夯影音

更多

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面