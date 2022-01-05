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瘋電影／緣來大飯店　俊男美女就是要終成眷屬

文／賴賴

▲▼緣來大飯店。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這屬於節氣電影，基本上四段愛情故事，以一個飯店為主體，但其實跟飯店也沒太大的關係，徐娘半老遇初戀南，麻吉好友產生愛，自殺魯蛇被美女救，麻雀變鳳凰，在聖誕節氣的日子，因為這天的奇蹟屬於常態，所以凡事皆可發生且會有好結局，看完還是心情會暖暖的，耶穌為人間帶來的音樂和愛情故事，力道太強了。

放假時打發時間的娛樂片，俊男美女必須一貧一富加上聖誕視覺，在美美的環境裡，不論是打掃還是老闆都很好看，只要腳色長相規格到位，俊男美女終成眷屬就是普世期待的愛情喜劇價值，好看。

片　　名：緣來大飯店
英文片名：A Year-End Medley
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2021-12-30
片　　長：02時18分
導　　演：郭在容
演　　員：韓志旼(Han Ji Min) 、 李棟旭(Lee Dong Wook) 、 姜河那(Kang Ha Neul) 、 林潤妸 、 元真兒(Won Jin Ah) 、 金英光(Kim Young Kwang) 、 徐康俊(Seo Kang Jun) 、 李光洙(LEE Kwang-soo) 、 李陣郁(Lee Jin Wook) 、 李奎炯(Lee Kyu-Hyung)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

猶豫著第15年告白的你；擁有他人夢想中的生活，卻仍孤單寂寞的你；每件事都無法如願以償的你；漫長等待下終於圓夢的你，以及在旁守護著的你；睽違40年遇見初戀的你；等待全新緣分的你……埃姆羅斯大飯店等待大家的光臨！

▲▼緣來大飯店。（圖／yahoo）

▲飯店老闆愛上清潔工。

▲▼緣來大飯店。（圖／yahoo）

▲友情變愛情很難啟齒。

▲▼緣來大飯店。（圖／yahoo）

▲巧遇初戀的黃昏之戀。

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