閱之海筆記／先綁後愛：情色列系《禁室培慾》的起源

▲《禁室培慾》香港DVD版的封面。(（圖／翻攝自tMBD網站）

作者／馬賽克

《禁室培慾》是日本一個相當受關注的情色電影系列；受其影響或是模仿的作品，不計其數，這個系列的第一部取材自真實發生的綁架性侵案。而該案的罪犯自認是受了一部電影的影響而犯案。而這部電影的原作，出自鼎鼎大名的「後設小說」(Metafiction)先驅者約翰.福爾斯(John Fowles)的手筆。

福爾斯以代表作《法國中尉的女人》(The French Lieutenant's Woman,1969)知名。他的處女作，是1963年推出後讓他一砲而紅的《捕蝶人》(The Collector)，名導演威廉惠勒(William Wyler)於1965年把它搬上銀幕；由泰倫斯史坦普(Terence Stamp)與莎曼珊.艾加 (Samantha Eggar)主演，台灣與香港的譯名都是《蝴蝶春夢》。

▲《蝴蝶春夢》在日本上映時的海報。（圖／翻攝自日本網站)

它的故事內容很簡單：一名愛好收藏蝴蝶標本、內向的基層公務員暗戀一名富裕的藝術系女大生；但他沒有勇氣表白。有一天，他中了足球彩票，於是他辭掉工作、做足準備後綁架了心儀的女孩。他把對方禁錮起來，但並未強迫她發生性關係。

影片中有一幕是這樣的：女主角觀看男主角收藏的蝴蝶標本時，放置標本的櫃子上的玻璃，反映出她的臉，跟標本同時出現在畫面上。它透露的訊息很清楚：女主角不過是綁架者收藏的另一個美麗標本吧了。

1965年11月，東京豐島區發生一起17歲女高中生遭綁架後、被迫跟綁架者同居長達半年的案件，日媒稱之為「籠鳥事件」。綁架犯角園後來被捕。警方搜出他的一本日記，發現角圓在犯案前3個月曾在日記寫下自己「深受心理驚悚片《蝴蝶春夢》的影響」。

▲ 竹中直人與韓國女星知英合演的電影《甜心大叔》。(圖／車庫娛樂提供)

這宗案件引起電影製作者的興趣。資深導演及NHK製片人和田勉把這個故事拍成電影《禁室培慾》(完全なる飼育)。該片的製作班底十分極強，編劇是編與導同樣一級棒的鬼才新藤兼人，女主角是豐川悅司的前女友、銀幕「初脫」的玉女明星小島聖。男主角是擅長演「怪叔叔」的日本影帝竹中直人、外加硬裡子演員北村一輝；連著名「怪咖」導演塜本晉也都來「演一咖」！

電影推出後極受歡迎，同名系列迄今總共拍了9部；竹中直人幾乎每一部都有參與演出。當中第三部《禁室培慾3：香港情夜》、以及番外篇《禁室培慾之愛的俘虜》，都是在香港拍攝。男主角是因為在《3D肉蒲團之極樂寶鑑》裡飾演壞蛋寧王、瞬間被大眾熟悉的香港男星何華超。