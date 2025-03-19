　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

閱之海筆記／禁忌的情慾：從金秀賢事件談日韓的蘿莉控

▲金賽綸曾被金秀賢要求用Telegram對話。（圖／翻攝自金賽綸IG）

金賽綸曾被金秀賢要求用Telegram對話。（圖／翻攝自金賽綸IG）

作者／馬賽克

韓國女星金賽綸自殺後，引爆37歲韓國男神金秀賢曾跟當時還沒成年的她交往的內幕。因此，金秀賢是「蘿莉控」的說法甚囂塵上。

「蘿莉控」一詞來自日語ロリコン(羅馬化為Lolikon)，指成年人對少女或未成年女孩產生性慾或戀愛的渴望；又稱「蘿莉塔情結」。

當然，許多人都知道，此一詞彙的源頭，來自俄裔美籍小說家納博可夫(Vladimir Nabokov)的小說《羅莉塔》(Lolita)。該書被名導庫柏立克(Stanley Kubrick)拍成電影《一樹梨花壓海棠》後，更讓「羅莉塔」一詞廣泛流傳；在今天更白話的說法，叫「戀童癖」。

▲金賽綸曾被金秀賢要求用Telegram對話。（圖／翻攝自金賽綸IG）

金賽綸留下的倩影 。（圖／翻攝自金賽綸IG）

事實上，這種變態的情感傾向自古已有，東、西方皆然。台語裡亦有「呷幼齒，顧目睭」的說法。顯示這種邪說流傳已久、深入民間已久。有人之所會喜歡「呷幼齒」，主要是因為「幼齒」好控制；而且受壓迫者的無力反抗，會讓壓迫者產生更大的快感。

「羅莉塔」此一用語於1970年代傳入日本，當時日本的媒體和消費文化開始以帶著性意象的方式來描繪未成年少女。代表性例子之一：很多日本偶象團體和藝人未成年即開始接受經紀公司訓練，14歲之後即可以出道。然後，一拖拉庫的未成年女孩都會被經紀公司逼著去拍「水着寫真」(泳裝照)，以各種奇怪的姿勢暴露其發育尚未成熟的身體，意淫的味道十分濃厚。

另一個例子：「羅莉塔」的意象從1970年代起開始大量出現在成人漫畫和動漫裡。其特色是許多女性角色被畫成女星藥師丸博子的樣子：圓圓的大頭、加上超大的眼睛和娃娃臉，卻配上極其誇張的巨大胸部(即所謂「童顏巨乳」)，形成一種十分不協調的怪異感。

▲藥師丸博子在代表作《水手服與機關槍》裡的造型。(圖／電影海報)

▲ 藥師丸博子在代表作《水手服與機關槍》裡的造型。(圖／電影海報)

1980年代，日本掀起了「蘿莉控熱潮」，迄今未衰；此一熱潮甚至侵襲到海外。鄰近日本的韓國，其娛樂文當然也深愛日本的影響。例如女子偶像團體的培養，同樣是從未成年時即開始；即所謂「偶像練習生」。她們通常在12至14歲之間被選中(一些公司甚至接受到9到10歲的孩子)，15到18歲左右即可以出道。

相較於日本，韓國的尺度比較保守，但並不表示他們遇上「蘿莉熱」時不會失控。例如2021年時新聞爆光：女團SNH48部分未成年成員被强迫拍攝「水着寫真」，引來社會一片撻伐聲。而2017年出道的女團Busters，2019年時亦因為被迫拍攝「清涼照」而引發爭議(其中包括穿細肩帶小可愛）。原因是她們當時還是「未成年女團」，平均年齡只有16歲！

▲▼「N號房事件」主嫌GODGOD移送。（圖／翻攝自KBS、YONHAPNEWS）

▲ 「N號房事件」主嫌GODGOD移送。（圖／翻攝自KBS、YONHAPNEWS）

韓國青龍獎影后金高銀2012年出道的作品《蘿莉塔：情陷謬思》， 改篇自作家朴範信的小說，描述一位受尊敬的高齡詩人跟他的門生、和一名17名歲高中女生之間的嫉妒和迷戀的故事，被視為是韓版《一樹梨花壓海棠》。這部作品也折射出韓國社會內同樣潛藏著不少「蘿莉控」。

當然，最震撼的，莫過於2020年時被揭露，震驚韓國及海外的「N號房性虐事件」。此案受害者多達74人，當中包括16名未成年女生；年齡最小的只有11歲，還在唸小學！

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三重13歲少年走失　僅穿薄長袖「沒錢吃飯」

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

閱之海筆記／沾親帶故：談韓國的「倫理片」

閱之海筆記／「源」遠流長：幕府將軍的由來

閱之海筆記／從搖滾歌手到情色「黃」帝：內田裕也

閱之海筆記／從清純女優到赤裸狂花：島田陽子的性暴走！

閱之海筆記／《幕府將軍》與白人對東方女子的性幻想

閱之海筆記／「心中」呼喊愛情？日語意思讓人心驚驚！

閱之海筆記／日語進入日常：你是年下男，還是被炎上了？

東扯西讀／處死聯盟之「滿清十大酷刑」(甄嬛隨筆之四)

從陳家洛到韋小寶 金庸顛覆武俠英雄的革命之路

東扯西讀／97前後的雍正皇帝　(甄嬛隨筆之一)

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

新北警騎車鳴笛值勤　遭鬼切女騎士擊落！

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

閱之海筆記／禁忌的情慾：從金秀賢事件談日韓的蘿莉控

宏佳騰公布2024財報「油車銷量成長14.8％」！黃牌速克達市佔破7成5

家寧切割媽媽！「壁虎通寧王」神準命中　Joeman出手了

剴剴案第四次開庭！保母否認拔牙、餵廚餘引公憤　7.6萬人怒求重判

《刺客教條：暗影者》40小時老實說　劇情出乎意料但「煩躁感滿滿」

AI搜尋引擎萬能？研究中心實測8款「錯誤率高達60%」：還裝沒錯

國小校長遭指控抖音喊「我愛中國」　他親曝原因：只是為了刷積分

高雄男帶小三回家！逼妻「同床3人行」遭拒　在她面前直接來

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著　自己開大門爸媽傻眼

樂園兒童節優惠！12歲↓玩小人國190元　Xpark變海洋偵探基地

閱之海筆記／禁忌的情慾：從金秀賢事件談日韓的蘿莉控

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

名家熱門新聞

禁忌情慾：從金秀賢談日韓的蘿莉控

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

SAKANAMON的青春色色狂想曲

「源」遠流長：幕府將軍的由來

清純女優與赤裸狂花：島田陽子性暴走

阮玲玉現身片場指點迷津

搖滾歌手變情色片「黃」帝：內田裕也

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

杏里　「貓眼 CAT'S EYE」

小心不婚族　不輕易結婚的星座男

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

必哭30首最強日文單曲

更多熱門

相關新聞

喪期狂call遺屬問靈位　YTR：為了道別

喪期狂call遺屬問靈位　YTR：為了道別

娛樂記者出身的南韓YouTuber李鎮浩，被已故金賽綸家屬指控製作爆料影片，是逼死金賽綸的兇手之一，宣布對他提告。對此，他於17日晚間也釋出澄清影片，他強調，「作為失去孩子的家屬，我充分尊重他們的立場，但事實上，這其中有很多不符的地方，我希望能夠澄清這些誤解。」

《橫豎》警告「握有金秀賢露臉片」

《橫豎》警告「握有金秀賢露臉片」

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

名嘴挺金秀賢：交往未成年不是罪

名嘴挺金秀賢：交往未成年不是罪

金秀賢在金賽綸家親暱片曝光

金秀賢在金賽綸家親暱片曝光

關鍵字：

金秀賢金賽綸蘿莉控

讀者迴響

熱門新聞

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

即／林口失聯國小女童找到了！議員報喜訊

比特犬飼主身分曝光「曾是上市公司董座」　本人回應了

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

金秀賢在金賽綸家親暱片曝光

三重13歲少年走失！僅穿薄長袖「沒錢吃飯」

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

林口人超猛！女童失蹤「一堆暖人出動」街頭喊名尋人

做經血糕給男友　狂女被酸回擊了

11縣市低溫特報　急凍剩6度時間點曝

好市多將執行「入口電子掃卡」

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面