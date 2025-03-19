閱之海筆記／禁忌的情慾：從金秀賢事件談日韓的蘿莉控

▲金賽綸曾被金秀賢要求用Telegram對話。（圖／翻攝自金賽綸IG）

作者／馬賽克

韓國女星金賽綸自殺後，引爆37歲韓國男神金秀賢曾跟當時還沒成年的她交往的內幕。因此，金秀賢是「蘿莉控」的說法甚囂塵上。

「蘿莉控」一詞來自日語ロリコン(羅馬化為Lolikon)，指成年人對少女或未成年女孩產生性慾或戀愛的渴望；又稱「蘿莉塔情結」。

當然，許多人都知道，此一詞彙的源頭，來自俄裔美籍小說家納博可夫(Vladimir Nabokov)的小說《羅莉塔》(Lolita)。該書被名導庫柏立克(Stanley Kubrick)拍成電影《一樹梨花壓海棠》後，更讓「羅莉塔」一詞廣泛流傳；在今天更白話的說法，叫「戀童癖」。

▲金賽綸留下的倩影 。（圖／翻攝自金賽綸IG）

事實上，這種變態的情感傾向自古已有，東、西方皆然。台語裡亦有「呷幼齒，顧目睭」的說法。顯示這種邪說流傳已久、深入民間已久。有人之所會喜歡「呷幼齒」，主要是因為「幼齒」好控制；而且受壓迫者的無力反抗，會讓壓迫者產生更大的快感。

「羅莉塔」此一用語於1970年代傳入日本，當時日本的媒體和消費文化開始以帶著性意象的方式來描繪未成年少女。代表性例子之一：很多日本偶象團體和藝人未成年即開始接受經紀公司訓練，14歲之後即可以出道。然後，一拖拉庫的未成年女孩都會被經紀公司逼著去拍「水着寫真」(泳裝照)，以各種奇怪的姿勢暴露其發育尚未成熟的身體，意淫的味道十分濃厚。

另一個例子：「羅莉塔」的意象從1970年代起開始大量出現在成人漫畫和動漫裡。其特色是許多女性角色被畫成女星藥師丸博子的樣子：圓圓的大頭、加上超大的眼睛和娃娃臉，卻配上極其誇張的巨大胸部(即所謂「童顏巨乳」)，形成一種十分不協調的怪異感。

▲ 藥師丸博子在代表作《水手服與機關槍》裡的造型。(圖／電影海報)

1980年代，日本掀起了「蘿莉控熱潮」，迄今未衰；此一熱潮甚至侵襲到海外。鄰近日本的韓國，其娛樂文當然也深愛日本的影響。例如女子偶像團體的培養，同樣是從未成年時即開始；即所謂「偶像練習生」。她們通常在12至14歲之間被選中(一些公司甚至接受到9到10歲的孩子)，15到18歲左右即可以出道。

相較於日本，韓國的尺度比較保守，但並不表示他們遇上「蘿莉熱」時不會失控。例如2021年時新聞爆光：女團SNH48部分未成年成員被强迫拍攝「水着寫真」，引來社會一片撻伐聲。而2017年出道的女團Busters，2019年時亦因為被迫拍攝「清涼照」而引發爭議(其中包括穿細肩帶小可愛）。原因是她們當時還是「未成年女團」，平均年齡只有16歲！

▲ 「N號房事件」主嫌GODGOD移送。（圖／翻攝自KBS、YONHAPNEWS）

韓國青龍獎影后金高銀2012年出道的作品《蘿莉塔：情陷謬思》， 改篇自作家朴範信的小說，描述一位受尊敬的高齡詩人跟他的門生、和一名17名歲高中女生之間的嫉妒和迷戀的故事，被視為是韓版《一樹梨花壓海棠》。這部作品也折射出韓國社會內同樣潛藏著不少「蘿莉控」。

當然，最震撼的，莫過於2020年時被揭露，震驚韓國及海外的「N號房性虐事件」。此案受害者多達74人，當中包括16名未成年女生；年齡最小的只有11歲，還在唸小學！

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