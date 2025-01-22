閱之海筆記／《幕府將軍》與白人對東方女子的性幻想

▲在《幕府將軍》裡飾演女主角戶田鞠子的澤井杏奈。(圖／Disney 提供)

作者／馬賽克

真田廣之主演的美劇《幕府將軍》(Shōgun）在去年9月15日舉行的第76屆「黃金時段艾美獎」(Primetime Emmy Awards)頒獎典禮上大放異采，入圍25項，抱回18座獎項、打破「艾美獎」單季裡中獲獎最多的紀錄，並且成為歷來首部贏得「最佳劇情類影集」大獎的非英語作品。

該劇改編自英裔美籍小說家詹姆斯·克萊維爾(James Clavell)1975年出版的同名小說。克萊維爾擅長並樂於撰寫以東方為背景的冒險小說。特色是彰顯白人好棒棒的能力和優越感，小說中的東方女子都樂於向白人男子獻媚並且獻身。他的另一部著名作品，是以清末香港為背景的《大班》(Tai-pan，電影版女主角是陳沖)。

▲《幕府將軍》成為艾美獎史上首部奪下「最佳劇情類影集」的非英語作品，真田廣之、澤井杏奈封帝后。（圖／路透社）

事實上，《幕府將軍》這本充滿「東方主義」色彩的小說，早在1980年時就被拍成電視影集(李察張伯倫、三船敏郎、島田陽子主演)；而且同樣獲得當年「艾美獎」青睞，拿下「最佳迷你劇集獎」。

《幕府將軍》取材自歷史事件：英國航海家威廉·亞當斯(William Adams)在1600年漂流到日本。當時日本正值戰國時代末期，「太閤」豐臣秀吉剛逝世不久，把年幼的獨子豐臣秀賴托孤給包括德川家康在內的「五大老」。家康的野心讓輔助幼主的豐臣秀吉家臣石田三成十分忌憚，最終引爆「東軍」(德川家康)與「西軍」(石田三成）大對決的「關原之戰」。

▲《幕府將軍》劇照。（圖／Disney 提供）

亞當斯和二十多名同伴登岸後，被葡萄牙耶穌會的傳教士指控為海盜，要求立即處刑；後來船隻被扣留，船員被囚禁在大坂城。但同年的5月12日，家康接見了他們，亞當斯解釋了他們航行至此的原因，並且介紹了當時世界局勢及歐洲的宗教改革。家康很欣賞亞當斯，聘他為外交顧問，更讓他成為第一位英國出身的日本武士，家康又賜給他日本名字三浦按針。三浦是賜給他的領地；按針並非指打針：那是日語漢字，意指「領航員」(Sea Pilot）。

小說和美劇裡都把歷史真實人物的名字全數改了，並且增添了許多虛構情節。劇中最有意思的角色，是替吉井虎永(原型為德川家康)擔任翻譯的戶田鞠子(澤井杏奈飾演)。這個角色的歷史原型是細川伽羅奢。細川是是她丈夫的姓氏；伽羅奢是她受洗名Gracia的中文音譯。

▲《幕府將軍》劇照。（圖／Disney 提供）

作者會選擇這個歷史人物作為女主角的原型，最重要原因是伽羅奢是基督徒，很可能會說外語(葡萄牙語)，讓劇情發展更合乎邏輯。另一個原因：她是戰國末期著名的美人，她的加入並且讓她給外國人陪睡，可以讓故事更添浪漫氣息(滿足白人對東方女子的性幻想) 。

伽羅奢嫁給戰國武將細川忠興之前，有一個赫赫的閨名：明智玉。沒錯，她的父親就是喊出「敵在本能寺！」這句改變歷史名言的明智光秀！本是織田信長家臣的明智光秀發動「本能寺之變」，讓幾乎已統一日本的織田信長大業未成身先死，也從此徹底改變了日本、朝鮮和中國的命運。因為若非信長猝死，豐田秀吉就不可能橫空出世接班。他沒能接班，就不會發生日本出征朝鮮的戰爭，跟明朝軍隊打個你死我活，弄得三敗俱傷！