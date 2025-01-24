閱之海筆記／從搖滾歌手到情色「黃」帝：內田裕也

▲ 充滿怪誕趣趣味的《無水之池》。（圖／劇照）

作者／馬賽克

日本歌手、演員內田裕也跟香港藝人單立文的藝界人生有異曲同工之妙，兩人都是搖滾歌手出身，後來卻變成了三級片「黃」帝(單立文甚成了西門慶專業戶)。

內田裕也的歌，老實說，之前我還真是沒聽過。他出道甚早；據說，「披頭四」1966年進行世界巡演時，在日本的演出就找了他擔任暖場。他早期的樂風是近似「披頭四」的Rockabilly(輕搖滾)，後來卻轉向Hard Rock(重搖滾)。這光從內田長捲髮的造型酷似「齊柏林飛船」(Led Zeppelin)樂團主唱勞勃普蘭特(Robert Plant）一事，即可見一斑。

▲ 年經時的內田裕也。（圖／翻攝自維基百科)

內田演的電影我倒是看過不少。原因是他大小角色不拘，演出電影的數量極大。不過，或許囿於外型關係，大製作的主流電影：例如大島渚的《俘虜》、雷利史考特的《黑雨》等，他都只是「參一咖」的小角色。他的主戰場，是在三級片：即日本所謂的「粉紅電影」(Pink-eiga)或羅曼情慾電影。

內田裕也演過很多讓我光是看到片名都會臉紅的三級片。不過它們並非全然是給男士們「紓壓」的色情消費品；當中有不少出自名導手筆，甚至成為「邪典」(Cult Film，特殊小眾力捧的經典）的。以下三部是我個人認為是內田最有代表性的「邪典」作品，值得一說。

▲《嗚呼！女人，猥歌》裡的三人行。（圖／電影海報）

一，《嗚呼！女人，猥歌》(1981)，日本情色片大師神代辰巳作品。這部電影頗有內田裕也的預言性自傳色彩。他飾演一名紅不起來的搖滾歌手喬治，妻子要求離婚。但另一方面他又被一名妓女包養，對方要求正式「在一起」；喬治卻始終猶豫不決。最後，人財兩失的他淪為「牛郎」，在浴室為熟女們提供土耳其浴股務！

二，《無水之池》(1982)，日本另一位情色片大師若松孝二的傑作。內田裕也飾演一名已婚的地鐵剪票員，工作和生活都單調乏味。他曾救了一名險遭性侵的女子，女方對他有好感；男的卻不敢接受。然而，男的潛在慾望卻被撩撥起，為此，他開始使用藥物連續入屋迷昏多名獨居女子並且性侵，最後更發神經似的做出許多荒誕的行為…….。

▲《十樓的蚊子》描寫基層警察的悲歌。（圖／電影海報）

三，《十樓的蚊子》(1983)。日籍韓裔導演崔洋一早期作品，故事改篇自真實事件。一名沒有晉升希望的基層警察(他住在10樓)，妻子下堂求去。為了支付贍養費、子女撫養費，壓力山大的他的迷上賭博。無奈他每賭必輸，最後走投無路之際，他鋌而走險的持槍搶銀行！

無論是冷漠、內向，或是暴衝，內田裕也在這幾部影片中把那些被打入「人生失敗組」的社會邊緣人詮釋演入目三分。雖披著情色片外衣，但骨子裡卻是極為深沈、充滿創傷感的寫實主義傑作。

有趣而且巧合的是：上述三部電影的女主角，都是中村禮子(至少是其中之一)！