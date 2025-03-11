閱之海筆記／「源」遠流長：幕府將軍的由來

▲ 真田廣之在美劇《幕府將軍》裡的造型。（圖／Disney 提供）

作者／馬賽克

今年1月5日，日本女星澤井杏奈在第82屆金球獎頒獎典禮上，以《幕府將軍》裡的戶田鞠子一角獲得「劇情類劇集最佳女主角獎」，成為繼島田陽子後史上第二位在該獎項封后的日本女星。巧的是，島田同樣是憑著1980年版本《幕府將軍》裡的同一角色贏得該獎項。

許多人以為「幕府將軍」這詞是日本原產，事實上不盡然；它來自中國。據史家考證，「幕府」這個詞最早出現在《史記˙廉頗藺相如列傳》：「李牧者，趙之北邊良將也。常居代雁門，備匈奴。以便宜置吏，市租皆輸入幕府，為士卒費。」據明代將領張文才對劉基(伯溫)著作《百戰奇略》的注釋，「幕府」最早是古代將帥出征時所設的最高指揮機關，因以帳幕搭建而成，故稱「幕府」。

▲《幕府將軍》在本屆金球獎連贏四大獎，圖為真田廣之、澤井杏奈、淺野忠信在台上的合影。(圖／路透)

另外，《史記˙李將軍列傳》亦記載：「大將軍(衛青)使長史急責廣之幕府對簿。廣曰：『諸校尉無罪，乃我自失道。吾今自上簿。』 這段話的背景是元狩四年(公元前119年)時，漢武帝命衛青、霍去病率大軍出征匈奴。本來願當主力先鋒的李廣被硬塞到右將軍趙食其那一夥去。沒有嚮導的李廣一軍迷路，沒趕上會戰。衛青後來派長史去問訊李廣幕中的將校。李廣為維護下屬，自願到大將軍幕中交待。結果大家都知道：李廣因為「不能復對刀筆之吏」，自殺了。

號稱「萬世一系」的日本天皇雖然是國家的最高領袖，但史上大多數時候實際掌權的，是幕府將軍。日本古代為征討蝦夷(古朝廷對東北方族群的稱呼)，曾設有「征夷大將軍」的官職。公元1192年時，握有實際軍事權力的源賴朝獲天皇任命為「征夷大將軍」。他開創了「鎌倉幕府」，建構起武家政權。

此一政權的最高領導人，遂被稱為「幕府將軍」，之後更形成僅有源氏能夠擔任此一官職的慣例。開創「室町幕府」的足利尊氏，原名足利義昭，他的父親本來也是源氏家族的源義家一系。然而足利義昭成年後為了自立門戶，選擇脫離源氏家族。

▲幕府將軍 是日本古代實際的最高掌權者。(劇照／Disney 提供)

「室町幕府」覆滅後，日本進入戰國時代。統一日本的是豐臣秀吉。但是他卻無法成為幕府將軍。原因是他不姓源！ 秀吉乃賤民出身，沒有姓氏，後來追隨織田信長，因為能力出眾而逐漸發跡；之後他自取姓氏 「羽柴」。羽柴秀吉因為是織田信長的實質繼承者，卻無緣幕府將軍一職，朝廷為了安撫他，於天正十三年(1585年)，封他為內大臣兼任關白(攝政)。翌年再兼任朝廷最高官位「太政大臣」，同時賜姓「豐臣」。豐臣秀吉將「關白」之位讓給外甥豐臣秀次後，自稱「太閤」；此後太閤成為了對豐臣秀吉的尊稱。

取代豐臣家族成為軍事強人的德川家康，原名松平元康，後改名家康。1568年佔領今川氏的領地後，改姓德川。為了成為幕府將軍，他自稱其祖先出自清和天皇子孫清和源氏。當時形勢比人強，朝廷只得追認。1603年，德川家康受封為「征夷大將軍」，成為江戶「德川幕府」的開創者。