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陸委會主動提「大罷免」　曝中共官媒「半月20評影響輿論」

▲▼陸委會副主委、梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑17日在例行記者會上表示，對岸透過媒體影響台灣輿論，光這半個月就發了20則評論文章，稱「大罷免就是在搞綠色恐怖」，相關論調也轉化成影響，在小紅書、YouTube等平台上流傳。

梁文傑主動在記者會上提到，最近對岸對於台灣的大罷免，透過媒體不斷影響台灣輿論，光是這半個月，中共官媒就發了20則評論文章，包含中國台灣網、鳳凰網、海峽導報、人民日報、環球網、廣電總台等，口徑都是一個調子，就是說「大罷免就是在搞綠色恐怖」。

梁文傑說，這些論調也轉化成影音，在小紅書、微博、YouTube、Facebook等平台流傳。

梁文傑強調，「台灣的罷免，是台灣人應有的權利，誰應該被罷免，誰不應該被罷免，都由台灣人自己決定，中共不要企圖影響台灣。」

對於「大罷免」是不是以「反共」為主要訴求，梁文傑認為，可能有人持這樣的論調，但落實到每個選區的具體狀況會不一樣，最後其實要看每個立委個人的表現，「有些人仇恨值很高，有些人平常做事比較溫和。」

梁文傑說，每個選區會怎麼樣，其實跟個人的關係比較大，如果對岸硬要把這件事當反共，硬要把責任往自己身上攬，其實大可不必。

梁文傑強調，每個選區誰可能會被罷掉、誰不會被罷掉，就是一句話「各人造業、各人擔」，為什麼有些選區連署不會過，有些選區連署很快就過了，有些選區很努力才連署過，顯然不是一句「反共」就可以解釋，一定和每個選區的結構、每個立委個人的表現有關係。

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