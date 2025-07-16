普發1萬債留子孫？劉和然嗆扯謊：過去4年超徵1.8兆都花去哪？

▲劉和然痛批，全民普發一萬元法源三讀通過，民進黨卻欺騙社會大眾要舉債才能發放，回顧過去四年中央政府超徵1.8兆稅收，這些超徵預算究竟都用去哪裡，民進黨應該先說明。（圖／何志勇提供）

圖文／CTWANT

行政院反對普發現金，並宣稱普發1萬元須舉債才能實行，對此，新北市副市長劉和然質問過去四年超徵1.8兆元都花去哪，政院應該先清楚的告訴民眾，畢竟民眾早就對民進黨政府預算使用失去信心，超徵稅收還不如發給人民，自行選擇用途。

劉和然痛批，全民普發一萬元法源三讀通過，民進黨卻繼續欺騙社會大眾要舉債才能發放。回顧過去四年中央政府超徵1.8兆稅收，這些超徵預算都用去哪裡？光電弊案一直浮現，為何仍有源源不絕的預算投資這些光電？一場颱風就把民進黨蓋的這些光電板吹壞，民眾哪會對政府有信心？他認為，超徵5000多億，不如就把當中2300億還給人民自由使用。

專攻「美國政治」的清大兼任助理教授何志勇也表示，台灣現在談預算、談法案議題，好像全都是以行政機關意見為主，但他觀察美國法案、預算撥款，其實只有國會可以提出。最近川普推出「川普金卡」，就是因為沒有國會議員配合提出立法，被批是騙局一場；過去美國有關移民問題，也都要國會立法來決定，並非總統一人說得算。美國憲法第一章就是規定國會，第二章才是總統，總統是國會執行者，台灣卻完全倒過來。

何志勇與國民黨前立委陳學聖，在網路直播節目《志聖鮮思》，專訪新北市副市長劉和然，針對政壇熱門議題發表意見。

劉和然受訪時也說明，新北市政府已經在7月1日推出「解凍卵助好孕」補助，該政策源起在於，過去凍卵狀況，每百位凍卵者僅八人申請解凍，因此凍卵改針對醫療性補助7萬元，其餘改全面補助解凍卵（每人最多3萬元），希望以此促進生育，改善台灣日益嚴重的少子化國安議題。

針對財劃法修正引發朝野激烈攻防，外傳若大罷免大成功，綠營將翻案，劉和然語帶感慨，強調新北人口基數大，人均預算卻是六都最低，財務非常吃緊。早期中央稅收會優先分給台北、高雄兩直轄市及台灣省，拿走40%，其餘60%給中央。凍省後，台灣省15%回歸中央，垂直分配變回25%比75%，現在多四都，因此站在新北市立場，非常希望能把凍省的15%拿回補助給地方；但目前財畫法雖只拿回10%，地方仍只有35%左右，補助仍然不公平。

劉和然說，站在市府立場，自然感謝在野黨立委對先前財畫法修法讓新北多分配374億，有助新北持續推動諸多市政建設。但新北12位立委中，6位民進黨立委全部反對修法，甚至還批評為何不修到讓新北拿多一點；反而6位支持修法的在野黨立委都面臨罷免。劉和然痛批，明明同是新北選出的民意代表，民進黨立委為何不提能讓新北拿更多的版本？這分明是政治凌駕民意。

劉和然說，過去任局長時曾經歷過所屬政黨過半跟沒過半之狀況，身為行政機關首長，都應認真跟議會說明與討論。民進黨現在卻沒有接受在野黨過半這件事，反而直接拒絕溝通，改用大罷免處理。而這種罷免也不是對特定立委不滿，而是對整個在野黨的罷免，其目的就是想要回歸民進黨一黨獨大。

何志勇則補充，民進黨發起大罷免根本是民主亂象，幫忙爭取預算的立委要被罷免，沒做事的確完全沒事。尤其現在大罷免估計要花費近12億，這筆錢要從第二預備金來扣，然而第二預備金本應用來天災救急，就像復原中南部颱風災損，現在卻拿來大罷免北部立委，難道在民進黨眼中，罷免在野黨立委比救災還要急嗎？

陳學聖分析，民進黨大罷免就是因為過去一黨獨大、包裹表決，好日子過慣了，現在在野黨勢力多一點就覺得非常痛苦。甚至普發一萬剛三讀通過，行政院又要提覆議，死不肯發錢。有很多鄉親都在問一萬能不能領到，一萬其實能做很多事，基層庶民百姓都很重視，呼籲民進黨誠實面對民意，。

陳學聖也說，過去自己做台北市議員時，陳水扁任市長；他擔任立委時，阿扁已經是總統，當時阿扁的民意支持也僅約四成，他還記得雖然與阿扁總統有很多政治上的角力。但即使如此，阿扁從來沒講過「罷免」這幾個字，反觀賴清德上任就急推罷免，欠缺領導人風度。

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