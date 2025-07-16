　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬債留子孫？劉和然嗆扯謊：過去4年超徵1.8兆都花去哪？

劉和然痛批，全民普發一萬元法源三讀通過，民進黨卻欺騙社會大眾要舉債才能發放，回顧過去四年中央政府超徵1.8兆稅收，這些超徵預算究竟都用去哪裡，民進黨應該先說明（圖／何志勇提供）

▲劉和然痛批，全民普發一萬元法源三讀通過，民進黨卻欺騙社會大眾要舉債才能發放，回顧過去四年中央政府超徵1.8兆稅收，這些超徵預算究竟都用去哪裡，民進黨應該先說明。（圖／何志勇提供）

圖文／CTWANT

行政院反對普發現金，並宣稱普發1萬元須舉債才能實行，對此，新北市副市長劉和然質問過去四年超徵1.8兆元都花去哪，政院應該先清楚的告訴民眾，畢竟民眾早就對民進黨政府預算使用失去信心，超徵稅收還不如發給人民，自行選擇用途。

劉和然痛批，全民普發一萬元法源三讀通過，民進黨卻繼續欺騙社會大眾要舉債才能發放。回顧過去四年中央政府超徵1.8兆稅收，這些超徵預算都用去哪裡？光電弊案一直浮現，為何仍有源源不絕的預算投資這些光電？一場颱風就把民進黨蓋的這些光電板吹壞，民眾哪會對政府有信心？他認為，超徵5000多億，不如就把當中2300億還給人民自由使用。

專攻「美國政治」的清大兼任助理教授何志勇也表示，台灣現在談預算、談法案議題，好像全都是以行政機關意見為主，但他觀察美國法案、預算撥款，其實只有國會可以提出。最近川普推出「川普金卡」，就是因為沒有國會議員配合提出立法，被批是騙局一場；過去美國有關移民問題，也都要國會立法來決定，並非總統一人說得算。美國憲法第一章就是規定國會，第二章才是總統，總統是國會執行者，台灣卻完全倒過來。

何志勇與國民黨前立委陳學聖，在網路直播節目《志聖鮮思》，專訪新北市副市長劉和然，針對政壇熱門議題發表意見。

劉和然受訪時也說明，新北市政府已經在7月1日推出「解凍卵助好孕」補助，該政策源起在於，過去凍卵狀況，每百位凍卵者僅八人申請解凍，因此凍卵改針對醫療性補助7萬元，其餘改全面補助解凍卵（每人最多3萬元），希望以此促進生育，改善台灣日益嚴重的少子化國安議題。

針對財劃法修正引發朝野激烈攻防，外傳若大罷免大成功，綠營將翻案，劉和然語帶感慨，強調新北人口基數大，人均預算卻是六都最低，財務非常吃緊。早期中央稅收會優先分給台北、高雄兩直轄市及台灣省，拿走40%，其餘60%給中央。凍省後，台灣省15%回歸中央，垂直分配變回25%比75%，現在多四都，因此站在新北市立場，非常希望能把凍省的15%拿回補助給地方；但目前財畫法雖只拿回10%，地方仍只有35%左右，補助仍然不公平。

劉和然說，站在市府立場，自然感謝在野黨立委對先前財畫法修法讓新北多分配374億，有助新北持續推動諸多市政建設。但新北12位立委中，6位民進黨立委全部反對修法，甚至還批評為何不修到讓新北拿多一點；反而6位支持修法的在野黨立委都面臨罷免。劉和然痛批，明明同是新北選出的民意代表，民進黨立委為何不提能讓新北拿更多的版本？這分明是政治凌駕民意。

劉和然說，過去任局長時曾經歷過所屬政黨過半跟沒過半之狀況，身為行政機關首長，都應認真跟議會說明與討論。民進黨現在卻沒有接受在野黨過半這件事，反而直接拒絕溝通，改用大罷免處理。而這種罷免也不是對特定立委不滿，而是對整個在野黨的罷免，其目的就是想要回歸民進黨一黨獨大。

何志勇則補充，民進黨發起大罷免根本是民主亂象，幫忙爭取預算的立委要被罷免，沒做事的確完全沒事。尤其現在大罷免估計要花費近12億，這筆錢要從第二預備金來扣，然而第二預備金本應用來天災救急，就像復原中南部颱風災損，現在卻拿來大罷免北部立委，難道在民進黨眼中，罷免在野黨立委比救災還要急嗎？

陳學聖分析，民進黨大罷免就是因為過去一黨獨大、包裹表決，好日子過慣了，現在在野黨勢力多一點就覺得非常痛苦。甚至普發一萬剛三讀通過，行政院又要提覆議，死不肯發錢。有很多鄉親都在問一萬能不能領到，一萬其實能做很多事，基層庶民百姓都很重視，呼籲民進黨誠實面對民意，。

陳學聖也說，過去自己做台北市議員時，陳水扁任市長；他擔任立委時，阿扁已經是總統，當時阿扁的民意支持也僅約四成，他還記得雖然與阿扁總統有很多政治上的角力。但即使如此，阿扁從來沒講過「罷免」這幾個字，反觀賴清德上任就急推罷免，欠缺領導人風度。

延伸閱讀
深信穩賺不賠投資！老爸抵押房子貸款「害慘全家」　留絕筆信告別：對不起
垃圾堆撿到22只黃金手鐲！價值破163萬　大媽下秒1反應超意外
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣雙職籃10隊合作　莊瑞雄：意向書已超過一半回傳
iPhone 17外觀爆料　2款新色曝光
不是惡鄰！隔壁敲打聲「連續1小時」　34歲男中風求救
快訊／雙北雨彈升級！15縣市豪大雨特報
敵導彈攻擊南部(台南除外)！防空演習中山一路全淨空
快訊／教育部罰台師大110萬！　主持人罰50萬
「薇帕」颱風最快明天生成　預測路徑曝
涉虐童153次女師首發聲！被解雇喊冤
「別再講幹話！」　朱立倫要卓榮泰速編普發一萬元預算送立院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傅崐萁搭民眾肩膀遭甩開　她諷「政治渣男踢鐵板」：花蓮人不忍了

葉元之嗆罷團「去罷免睡著的、代投票的立委！」　一票同事被掃到

賴清德勘災要災民自己處理　朱立倫：應該帶「心」而不是帶嘴

罷團志工親曝為罷免從早拚到晚　「去年7月一度收不到一階同意書」

牛煦庭稱台電搶修照「情勒社會」　綠黨團批：藍營冷血殘酷本質

「別再講幹話！」　朱立倫要卓榮泰速編普發一萬元預算送立院

王世堅盼在野黨別再擋台電撥補　「若虧損由民間吸收會遠超千億」

國民黨稱賴清德下禮拜宣布戒嚴　王世堅斥胡說八道：為何恐嚇人民？

卓榮泰稱普發1萬僅能買遙控機　吳宗憲嗆：不知所云、 說謊成性

普發1萬債留子孫？劉和然嗆扯謊：過去4年超徵1.8兆都花去哪？

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

傅崐萁搭民眾肩膀遭甩開　她諷「政治渣男踢鐵板」：花蓮人不忍了

葉元之嗆罷團「去罷免睡著的、代投票的立委！」　一票同事被掃到

賴清德勘災要災民自己處理　朱立倫：應該帶「心」而不是帶嘴

罷團志工親曝為罷免從早拚到晚　「去年7月一度收不到一階同意書」

牛煦庭稱台電搶修照「情勒社會」　綠黨團批：藍營冷血殘酷本質

「別再講幹話！」　朱立倫要卓榮泰速編普發一萬元預算送立院

王世堅盼在野黨別再擋台電撥補　「若虧損由民間吸收會遠超千億」

國民黨稱賴清德下禮拜宣布戒嚴　王世堅斥胡說八道：為何恐嚇人民？

卓榮泰稱普發1萬僅能買遙控機　吳宗憲嗆：不知所云、 說謊成性

普發1萬債留子孫？劉和然嗆扯謊：過去4年超徵1.8兆都花去哪？

巴西咖啡恐大漲！　業者搶50%關稅前加速向美國運貨

40歲重度白內障！台中女水晶體「整個乳白色」併發青光眼險失明

中國男赴泰被同鄉綁架！　拒付「300萬贖金」遭殺害棄屍路邊

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

快訊／台灣雙職籃10隊合作　莊瑞雄：意向書已超過一半回傳

遭女足抽血案波及　林口長庚聲明：子計畫獨立執行「均遵守規範」

雲品進駐台東歷史建築「機關車庫」　千元就能享用烤鴨三吃

桃園道路驚見簡體字！議員嗆市長　市府打臉：那是省道

串流收視週榜／陸劇《朝雪錄》開播3天封暑期黑馬！李鍾碩救了電視台

師大女足隊被逼抽血！　律師怒轟涉犯2罪「非常嚴重」

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

政治熱門新聞

即／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

柯文哲臉書成延押理由！　吳宗憲：證人翻供才符合羈押要件

柯文哲延押庭發言全文曝光　「押我一個就好了」

美對台關稅會比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀「盡力談判」

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

罷不掉徐巧芯我活不下去！　曹興誠喊話

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

抽考！考察罷免投票所　麥玉珍狂喊：我聽不懂

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網友洗版罵翻了

傳賴清德8月出訪過境美國　總統府回應

要卓揆趕快普發一萬　朱立倫：別再講幹話

更多熱門

相關新聞

這國家快破產了！慘背債2665億「恐步斯里蘭卡後塵」

這國家快破產了！慘背債2665億「恐步斯里蘭卡後塵」

馬爾地夫，這個以白沙灘與碧海藍天聞名的印度洋島國，過去一直是台灣人心目中首選的蜜月與度假勝地，但如今卻陷入了嚴峻的財政危機。馬爾地夫外債從2018年的30億美元急速攀升至2024年3月的82億美元（折合新台幣約2665億元），預估至2029年將突破110億美元。龐大的債務規模引發國際金融機構關注，惠譽（Fitch）自2024年6月至8月三度下調其信用評等，穆迪（Moody's）同樣將其長期財務展望評為負面，市場普遍憂慮馬爾地夫恐步上鄰國斯里蘭卡2022年主權債務違約的後塵。

日休息站智慧馬桶檢測疲勞　6.8萬人讚

日休息站智慧馬桶檢測疲勞　6.8萬人讚

50歲女竟懷孕誘發罕見癌症

50歲女竟懷孕誘發罕見癌症

晚安小雞再爆惡行「欠千萬貨款反寄信嗆聲」！

晚安小雞再爆惡行「欠千萬貨款反寄信嗆聲」！

「德德」雀斑妝成爆紅話題

「德德」雀斑妝成爆紅話題

關鍵字：

劉和然周刊王

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面