黃仁勳「首談」財富觀與最熱愛的事　未來AI模型實用比聰明重要

▲黃仁勳難得穿「唐裝」亮相鏈博會，稱「中國AI模型是世界級的」。（圖／翻攝中新網）

記者任以芳／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨16日接受媒體專訪，首次談及個人財富觀、中國供應鏈與人工智能發展等話題。他直言，自己早在輝達1999年上市時就已實現25年財務自由，但至今仍選擇投身熱愛的計算機技術，並對中國科技實力與未來發展有強烈信心。他也說，從長遠來看未來AI不是看「哪個模型最聰明」，而是「哪個最實用」，如同他不會給員工做智力測驗，而是看誰最有效率與價值。

根據《快科技》《新浪科技》報導，談到中國供應鏈時，黃仁勳指出，「中國的供應鏈極其複雜且先進，漫長的鏈條串聯起眾多不同的供應商、各種能力與技術。」

他指出，中國的供應鏈基礎設施與生態系統「高度發達、技術水平領先」，這種深厚的工業與製造能力為全球科技發展提供了堅實基礎。

「輝達已進入中國市場30年了。記得第一次來中國的時候，百度、阿里巴巴、騰訊、小米這些公司都還沒成立。」他回憶說，輝達有幸與眾多中國企業共同成長，「我為我們在中國的合作夥伴以及他們創造的技術與業務感到非常自豪。」

針對中國在人工智能領域的發展潛力，黃仁勳展現強烈信心。他認為，AI 是全球性技術，中、美、英、法等國家都有優秀人才，而中國在數學與科學領域的文化傳統，加上紮實的計算機科學基礎，使其在AI領域具備得天獨厚的優勢。

「中國在人工智能領域已經做好充分準備，我相信中國一定會成功。」黃仁勳特別提到中國的開源大模型，包括 DeepSeek、通義千問（Qwen-1）、Kimi 等，「這些模型針對設計目標展現出極高效率，適配性強，企業可以基於這些開放模型開發產品、創立公司、構建商業模式。」

黃仁勳也指出，從長遠來看，未來AI的關鍵不再是「哪個模型最聰明」，而是「哪個最實用」。他說，「就像我不會給員工做智商測試，我更關心的是誰最有效率、誰最有價值。

▲ 黃仁勳首次談自己財富觀。（圖／CGTN 授權）

他也認為，中國在機電一體化方面實力超群，加上龐大的製造業基礎，有能力廣泛部署機器人，因此他對中國機器人產業的未來「非常樂觀」。

黃仁勳也強調，輝達會繼續為所有獲准合作的中國企業提供最優服務，無論是新創公司還是成熟企業。「即使未來小米或比亞迪推出令人驚艷的機器人產品，我也不會感到意外。這個領域正在蓬勃發展。」

談到人工智能創業，不是先來才贏，而是誰最敏銳。對於AI時代的創業者，黃仁勳強調，「輝達是最後一批成立的半導體公司之一，我不是第一個，而是最後一個，但永遠都不算晚。」

他指出，無論是先入場還是後入場，只要策略正確、對市場敏銳，就能創造機會，「關鍵是你必須敏銳地抓住那個時機。」

談到自己個人財富觀，黃仁勳說，「輝達1999年上市，我已財務自由25年。」他認為，財富自由帶來的最大好處是能安心照顧家人，讓孩子獲得更好的生活條件，「然後你就可以開始操心更大的事情，比如創辦輝達、承擔風險，甚至幫助別人。」

他強調，自己一直深深熱愛計算機技術，「我能選擇這份熱愛的工作並奉獻一生，這是一種巨大的幸運。」

這次訪談中，黃仁勳不僅回顧了自己的財富歷程與創業心路，也深入分享了他對中國在AI、供應鏈與機器人領域的高度認同，展現出不論是對輝達、中國科技發展，乃至對全球未來科技實力的充分信心。