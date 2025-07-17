轟台師大「抽血換學分」太離譜　陳其邁：是人不是動物怎可亂搞

▲台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞。（圖／彤彤授權引用）

記者賴文萱／高雄報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，引發全民震怒。高雄市長陳其邁今（17）日被問及此事看法，砲轟台師大非常不應該，「這是人體實驗，不是動物實驗，這個可以亂搞這樣，我真的覺得非常離譜！」他也強調，政府部門應該要依法嚴懲，追究責任。

台師大最近爆發抽血爭議，陳其邁今被問及如何看待非醫事人員進行抽血的適法性與風險？他表示，他覺得台師大非常不應該，校長在處理學生權利消極怠惰，個人深深不以為然，校長跟校方應該負起保護學生的責任，怎麼會放任一件事情連續拖延那麼久，這非常非常的不應該。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳其邁轟台師大「抽血換學分」非常離譜。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於在法規適用的部分，陳其邁說，抽血是屬於侵襲性的檢查，這個是在進行人體的研究，世代的研究、追蹤，應該有所謂IRB的審查，那也要抽血要由醫事人員來從事抽血這種侵襲性的檢查，當然一定要有醫療機構的合作，這是一個嚴重違反不僅在人體研究法，所謂學校的霸凌，甚至違反相關醫療法規。

陳其邁重話表示，政府部門應該要依法嚴懲，追究責任，「因為這個是人體實驗，不是動物實驗，這個可以亂搞這樣，我真的覺得非常離譜，這個是人，這不是動物！」

他說，動物實驗也要有審查機制，一層一層應該要把關，校方在計畫執行接受政府委託有沒有好好執行計畫，怎麼可以這樣？要依法嚴查。