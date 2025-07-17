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抽血案延燒　范雲轟教育界恥辱：應嚴懲台師大

記者詹詠淇／台北報導

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，爭議持續擴大，民進黨立委范雲、陳培瑜、吳沛憶等今（17日）陪同該生赴教育部與政務次長張廖萬堅見面，范雲會前受訪表示，本次事件除了周教練應該被究責，撤銷教練證、教師資格外，教育部必須要嚴懲師大，更直言該案是教育界跟體育界的恥辱。

▲▼台師大女足抽血案,民進黨立委,范雲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民進黨立委范雲。（圖／記者徐文彬攝）

范雲表示，本次師大女足強迫抽血事件，讓所有關心台灣教育跟體育的人都非常震驚與痛心。范雲表示，教育下一代優秀老師、培育優秀球員的師範大學，竟強迫球員和學生抽血換學分，還涉及霸凌，學生的遭遇讓人不捨。范雲強調，今日陪同受害學生到教育部，就是要來當學生的後盾，要求教育部一定要給學生、家長跟所有關心這件事情的人公道。

范雲提到，如同學生所說，她們站出來是希望不要再有下一個受害者。范雲也說，身為教育文化委員會的委員，認為這件事情是教育界跟體育界的恥辱，它已經不是單一的個案、單一人的疏失，而是國立台灣師範大學系統性的霸凌，欺壓最脆弱、最誠實的學生。

范雲續指，本次事件除了周教練應該被究責，撤銷教練證、教師資格外，教育部必須要嚴懲師大。范雲表示，她認識非常多師大畢業的優秀老師，相信他們也不能接受，國立台灣師範大學有這樣系統性的醜聞。

范雲也要求國科會，必須要嚴查所有違法學術倫理及國科會相關辦法的「血論文」。范雲拿出她辦公室查到，陳姓計劃主持人及周姓教授所發表的國際期刊論文中，內文敘述資料來源就是這次被裁罰終止的國科會計畫，也就是違法抽血的研究資料，必須要求撤銷。

范雲質疑，從2017年到現在已經7年，到底抽了多少管非法血液？這些血到哪裡去？范雲強調，無論從國際標準，還是台灣自己學界標準，都無法接受這種違反學術倫理，已要求國科會徹查還有多少「血論文」

▼抽血案尚未下架的血論文。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

▲▼抽血案尚未下架的血論文。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

▲▼抽血案尚未下架的血論文。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

范雲強調，今日陪同學生到教育部，要求教育部給予受害學生全部的法律資源及身心受害的諮商費用。最重要的是，如受害同學所說：她們失去的血液，已經是最小的事。但，學生失去對教育體制的信任與信心，才是我們國家教育體制的危機。

而針對周教練昨日受訪時稱，有些事實有些出入，也認為講霸凌有點太超過，還強調自己是善意的說法，陳培瑜認為，要分成好幾塊，第一，體育界長期以來上對下權力不對等的關係，可能讓老師和學生對霸凌定義見解不同，可能也有世代差異，但到底是不是霸凌，還是可以交給相關調查小組決定。

陳培瑜說，這次事件從半年前就善意提醒師大，不論是學倫問題，或是師對生不當對待的問題，及後續延伸整個必須要普查的問題，其實師大都還沒面對，尊重周老師看法和後續調查，但她要再次強調，「必須要有人跟學生站在一起，而那個人必須是教育部跟國科會」。

▼民進黨立委陳培瑜。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 台師大女足抽血案,民進黨立委,陳培瑜 。（圖／記者徐文彬攝）

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