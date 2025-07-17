學生激烈運動「一邊針刺取血」　蘇一峰曝下場：比實驗室老鼠不如

▲立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）



網搜小組／劉維榛報導

台師大女足「抽血換學分」醜聞引發各界譁然，而胸腔科醫師蘇一峰也看不下去，直指這比實驗室老鼠還不如的研究方式，「過程不只殘忍、沒有人權！」他也說道，指尖針刺容易引發血管迷走反射，進而產生低血壓，若再搭配強烈運動，恐導致昏厥昏倒。

蘇一峰在臉書發文，文章一開頭他便質疑，「做實驗還要學生，一邊激烈運動，自己手指針刺取血，取血高達八次？！」讓他不禁痛批，這比實驗室老鼠還不如的研究方式。

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蘇一峰認為，要學生一邊激烈運動，還得一邊手指針刺取血，過程不只殘忍、沒有人權。

最後，蘇一峰也指出恐引發的危險性，「指尖針刺容易引發血管迷走反射，產生低血壓，這時候還搭配強烈運動，可能昏厥昏倒。」

針對「抽血換學分」的醜聞，教育部已經公開嚴厲譴責周姓教練不當與違法行為，並對台師大處理方式感到憤怒與不滿，也對台師大開罰110萬元、計畫主持人50萬元。

此外，教育部今（17日）中午與受害學生簡奇陞等人會面，會中達成七點共識，包括成立跨部會調查專案小組進行調查，並成立給受害學生的單一申訴窗口，檢討撤銷周台英教練的教練證，教育部會也會追究台師大的行政疏失，涉及校長部分將由教育部召開考績會討論。

國科會副主委蘇振綱也強調，已責成台師大要在1個月提出完整的調查報告，目前國科會已成立專案小組，會在2個月期間內向社會大眾做完整報告。