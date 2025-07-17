　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學生激烈運動「一邊針刺取血」　蘇一峰曝下場：比實驗室老鼠不如

▲▼立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

▲立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

網搜小組／劉維榛報導

台師大女足「抽血換學分」醜聞引發各界譁然，而胸腔科醫師蘇一峰也看不下去，直指這比實驗室老鼠還不如的研究方式，「過程不只殘忍、沒有人權！」他也說道，指尖針刺容易引發血管迷走反射，進而產生低血壓，若再搭配強烈運動，恐導致昏厥昏倒。

蘇一峰在臉書發文，文章一開頭他便質疑，「做實驗還要學生，一邊激烈運動，自己手指針刺取血，取血高達八次？！」讓他不禁痛批，這比實驗室老鼠還不如的研究方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰認為，要學生一邊激烈運動，還得一邊手指針刺取血，過程不只殘忍、沒有人權。

最後，蘇一峰也指出恐引發的危險性，「指尖針刺容易引發血管迷走反射，產生低血壓，這時候還搭配強烈運動，可能昏厥昏倒。」

針對「抽血換學分」的醜聞，教育部已經公開嚴厲譴責周姓教練不當與違法行為，並對台師大處理方式感到憤怒與不滿，也對台師大開罰110萬元、計畫主持人50萬元。

此外，教育部今（17日）中午與受害學生簡奇陞等人會面，會中達成七點共識，包括成立跨部會調查專案小組進行調查，並成立給受害學生的單一申訴窗口，檢討撤銷周台英教練的教練證，教育部會也會追究台師大的行政疏失，涉及校長部分將由教育部召開考績會討論。

國科會副主委蘇振綱也強調，已責成台師大要在1個月提出完整的調查報告，目前國科會已成立專案小組，會在2個月期間內向社會大眾做完整報告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone省電秘訣曝光　只要隨手1個小動作
台積電今年股利發18元！　財務長：明年至少20元
普發1萬元喊卡合理嗎？　6.2萬人表態「結果一面倒」
林采緹比基尼太小件「掉出超兇身材」！自拍狂被亂入
經濟部稱光電板已清理99%　黃國昌秀慘況打臉
演習警報響！2女「市民高架」下車拍照　眾人看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為學妹挺身而出！簡奇陞揭女足抽血黑幕：我是那根敲不斷的釘子

一票人不知道！「韓國1神店」超越日本　網大推：逛到出不來

台鐵又爆停車不當「區間車超出月台」　司機員恐遭懲處

普發1萬元恐喊卡合理嗎？6.2萬人表態了　「投票結果」一面倒

高雄暑假首場大型徵才！50家廠商釋1500職缺　最狂薪資上看8萬

演習還在拍！2女市民快上「下車拍照」他全錄了　眾人看傻

不希望抹滅周台英國腳傳奇　簡奇陞：若她道歉「我們絕對接受」

獨／GD展開1小時周邊就賣完　上百粉絲怒咆哮：把我們當白痴？

學生激烈運動「一邊針刺取血」　蘇一峰曝下場：比實驗室老鼠不如

中年女坐過站！搭高鐵「1舉動」最重罰100萬　他直擊傻眼了

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

為學妹挺身而出！簡奇陞揭女足抽血黑幕：我是那根敲不斷的釘子

一票人不知道！「韓國1神店」超越日本　網大推：逛到出不來

台鐵又爆停車不當「區間車超出月台」　司機員恐遭懲處

普發1萬元恐喊卡合理嗎？6.2萬人表態了　「投票結果」一面倒

高雄暑假首場大型徵才！50家廠商釋1500職缺　最狂薪資上看8萬

演習還在拍！2女市民快上「下車拍照」他全錄了　眾人看傻

不希望抹滅周台英國腳傳奇　簡奇陞：若她道歉「我們絕對接受」

獨／GD展開1小時周邊就賣完　上百粉絲怒咆哮：把我們當白痴？

學生激烈運動「一邊針刺取血」　蘇一峰曝下場：比實驗室老鼠不如

中年女坐過站！搭高鐵「1舉動」最重罰100萬　他直擊傻眼了

精準命中！綠支持者吐口水到嘴裡　葉元之喊：滿噁心的但不怪她

10名陸配放棄台灣身分！陸委會：在對岸還有福利、財產要繼承

不讓監票員在工作地投票挨轟　中市選委會：已造冊完畢可投票

為學妹挺身而出！簡奇陞揭女足抽血黑幕：我是那根敲不斷的釘子

小嫻離台進修音樂哭了！　淚崩全被拍：我真的太感動

一票人不知道！「韓國1神店」超越日本　網大推：逛到出不來

杭州自來水突飄「老鼠屍臭味」　居民全嚇瘋：去超市搶買飲用水

橫濱牛排再推平日午餐不限時「爽吃6小時」　4分店7/31前限定

2童未繫安全帶害父挨罰4500　他辯「停車受檢」害的...法官打臉

台鐵又爆停車不當「區間車超出月台」　司機員恐遭懲處

【發牢騷的李多慧】中文超流利和球迷碎碎念超可愛XD

生活熱門新聞

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

被爆亂當學生　劉錦璋嗆「就是要教訓你」

周台英道歉信被轟爛！台師大緊急刪文

快訊／14縣市大雨特報！下到深夜

每天都要喝「一款湯」！台男罹大腸癌

薇帕今生成午後影響台灣！　下週「具威脅性」熱帶低壓發展

AV女優自嘲「燃燒生命」　達人曝可能連2天

薇帕颱風估今生成　最新路徑曝光

「整個師大都要道歉？」兼任助理教授點頭挺學生

演習還在拍！2女市民快上「下車拍照」網看傻

被女足退隊那天！女學生「深夜1暖舉曝光」　萬人感動

全台海拔最高星巴克將熄燈！清境8月新規劃曝光

更多熱門

相關新聞

教練至今不願對不起！抽血案休學受害生委屈

教練至今不願對不起！抽血案休學受害生委屈

台師大女足隊「抽血換學分」案持續延燒，有至少三名學生因身心受創選擇休學，就有受害學生在Threads表示，她休學的時候，當下都是聽到「好好的大學為什麼會讀不下去？」文中質問教練，「為什麼這種不人道的實驗能發生在我們身上？為什麼教練到現在還是不願意跟我們說聲對不起？」

從無聲同意到申訴求助：評師大抽血案中「IRB研究倫理審查」與學術良知

從無聲同意到申訴求助：評師大抽血案中「IRB研究倫理審查」與學術良知

台師大抽血案延燒　國科會、教育部出手：2個月內向社會大眾完整報告

台師大抽血案延燒　國科會、教育部出手：2個月內向社會大眾完整報告

陳其邁轟台師大「抽血換學分」太離譜

陳其邁轟台師大「抽血換學分」太離譜

抽血案延燒　范雲轟教育界恥辱：應嚴懲台師大

抽血案延燒　范雲轟教育界恥辱：應嚴懲台師大

關鍵字：

台師大女足抽血學分昏厥昏倒蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

被爆亂當學生　劉錦璋嗆「就是要教訓你」

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面