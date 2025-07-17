台師大抽血案延燒　國科會、教育部出手：2個月內向社會大眾完整報告

記者陳家祥／台北報導

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，國科會副主委蘇振綱今（17日）說，已責成台師大要在1個月提出完整的調查報告，目前國科會已成立專案小組，會在2個月期間內向社會大眾做完整報告。教育部則要求台師大3天內提出對學生完善輔導措施，也會追蹤學校是否落實。

▲師大女足受害學生簡奇陞出面受訪。（圖／記者湯興漢攝）



國科會副主委蘇振綱說，已責成台師大要在1個月內把相關的調查報告完整、嚴謹報到國科會。而國科會的專案小組目前成員9位，有5位是外界專家學者，包含法律、研究倫理、生醫以及體育相關專家學者，報告送來後若有具體需要，會研請相關專家加入專案小組運作。

蘇振綱表示，在此同時，國科會也全面針對相關研究論文集相關計劃有做到人體實驗部分，進行相關清查，會一倂在2個月期間內向社會大眾做完整報告。

而國科會是撥款單位，過去應該有手段可以介入？蘇振綱指出，去年11月得知訊息後，今年1月、3月、6月分別召開過3次專案小組，檢視台師大提出的相關報告，「台師大的報告裡面還有諸多需要補充的地方」。

蘇振綱強調，台灣還是一個民主法治的國家，還是有很多事情需要透過相關事證搜集後做相關確認進行後續處理，這部分國科會責無旁貸，也會跟教育部一起協同作業，就相關不只在研究倫理、學術倫理還有學生照顧以及後續計畫處置，會再跟社會大眾做報告。

教育部次長朱俊彰則指出，目前對於學生身心健康照護部分，教育部已特別去文要求台師大3天內提出對學生完善輔導措施，包含學生需要心理諮商，不管是校內、校外，都會提供免費、數量足夠且完全因應學生需求的輔導，教育部也會追蹤學校是否落實。

朱俊彰表示，教育部目前也正在跟學生座談，保障學生安全。至於學生提到可能涉及霸凌的部分，因為霸凌事實成立，在這週也會召開會議，要求台師大針對霸凌認定部分重新做更嚴格檢視。

朱俊彰說，去年11月教育部接到陳培瑜委員的質詢後，隨即立案請台師大針對霸凌、研究倫理做立案調查。依照程序，學校必須先做內部釐清。以霸凌案來說，學校在3月份已經做出霸凌案成立的認定，並提出解聘、2年不予任用。

但朱俊彰說，在三級校評會審查階段，教育部目前雖還沒收到台師大相關決定，但事實上台師大已在6月做成決定，到了教評會那邊僅做出不予晉薪、不得超授鐘點等5項懲處，不包含解聘，「這顯然是輕輕放下，是很不應該，才會提到這週針對事實重新認定，要求學校從嚴檢視」。

至於研究倫理部分，朱俊彰說，校方3月份時已經提報初步報告，誠如國科會副主委所說，很多地方避重就輕、說明不清楚，有在反覆開會要求台師大補足，已在5月份做出裁罰。教育部依程序做，不可否認學校有很多在程序處理不完善的地方，接下來會嚴格要求學校落實。