抽血事件不對勁！她喊1點詭異：像「藥廠開發新藥」的給薪模式

▲師大抽血事件炎上。（圖／彤彤授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

師大女足「抽血換學分」事件持續延燒，財經網美胡采蘋發文回憶起一段大學往事，與當下學生受試經歷不謀而合，感嘆「這些實驗計畫根本像藥廠給薪模式，真的很詭異」。她指出，學生不僅寒暑假要每天抽血，還要把受試費用上繳給教練買器材，直言這恐怕已構成詐欺國科會研究經費。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，自己大學時曾認識一位「0.6個張孝全」的帥哥，對方因家境不好打了好幾份工，最高薪的是當藥廠人體白老鼠，試吃未上市新藥。這樣的打工日薪破千，兩三週就能賺上萬元，但副作用也明顯，「有時候他看起來很想睡覺或黑眼圈，我就在想，啊啊啊不會昏倒吧，是不是藥效爆發了。」

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她接著談到，看到台師大同學受訪內容，越看越覺得詭異。該名受訪者透露，早在2017年就聽說師大有這類運動科學計畫，2019年入學後是寒暑假都要抽血，每次14天，每天抽血至少15cc，一開始是一管血，後來因為血清不足，改成抽兩管血。初期完全沒錢，2021年開始才有進帳，金額不固定，銀行顯示為「師大款項」，總務系統上標註為「實驗者受試費」。

不過，同學指控教練要求把這些錢繳回，聲稱器材經費不夠，這讓胡采蘋質疑，「同學講的這些情況真的很不對勁，為什麼聽起來那麼像是醫學計畫、藥廠開發新藥的受試者給薪模式？」她也對周台英接受訪問時的說法感到疑惑，「說2024年才有國科會計畫，那之前抽的血呢？拿去做了什麼實驗？」認為師大有必要出面解釋清楚。

她最後指出，如果受試者費用進帳後又被迫上繳，根本就是詐欺研究經費，已觸及刑事責任，「光這一點可能就難逃刑事罪了。」貼文引發討論，「整個師大參與計畫的都有問題」、「犯罪者要坐牢」、「國有器官的血液版」、「越追查感覺越可怕」、「這事件，真的令人感到驚悚！」